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Как понять, что ваша кожа устала от ухода?

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Современные бьюти-рутины часто включают множество продуктов, обещающих мгновенные результаты. Однако чрезмерное использование косметики может привести к тому, что кожа начнёт сигнализировать об усталости. Как распознать эти признаки и вернуть ей здоровье?

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

Признаки перегруженности кожи

  • Повышенная чувствительность: если кожа начинает реагировать покраснением или жжением на привычные средства, это сигнал, что она устала.
  • Появление высыпаний: избыточное количество продуктов может привести к закупорке пор и воспалениям.
  • Сухость и шелушение: парадоксально, но даже увлажняющие кремы при чрезмерном применении могут вызвать обезвоживание.
  • Тусклый цвет лица: если кожа выглядит уставшей и лишённой сияния, возможно, ей не хватает отдыха.

Как «перезагрузить» уход?

  1. Сократите количество средств. Вернитесь к базовым этапам: очищение, увлажнение и защита.
  2. Дайте коже отдых. Попробуйте день-два не использовать косметику, чтобы позволить дерме восстановиться.
  3. Выбирайте минималистичные формулы. Отдавайте предпочтение средствам с простым составом и без лишних добавок.
  4. Добавьте успокаивающие продукты. Сыворотки с алоэ вера, пантенолом или керамидами помогут восстановить защитный барьер кожи.

Если кожа сигнализирует об усталости, важно вовремя распознать проблему и откорректировать уход. Умение слышать потребности кожи — ключ к её здоровью и красоте.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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