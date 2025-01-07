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4 главных ошибки в макияже для глаз и как их избежать

2:45
Моя семья » Красота и стиль

Макияж — это настоящее искусство, и глаза в этом контексте становятся главным акцентом. С помощью правильных оттенков и техник можно не только выделить их, но и изменить внешний вид до неузнаваемости.

Женщина, макияж
Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина, макияж

Визажисты уверены: глаза — это то, что придает человеку магнетизм. И с помощью простых секретов можно усилить их естественную красоту, используя основы колористики.

Секреты цвета: как сделать глаза ярче

Макияж с учетом принципа "комплементарности" по цветовому кругу Иттена дает потрясающие результаты. Это означает, что сочетание противоположных цветов усиливает яркость каждого из них. Например, если у вас синие глаза, то идеально подойдут оттенки оранжевого. Использование подводки или стрелок оранжевого цвета, даже в более мягких, например, охристых оттенках, сделает радужку ярче.

Совет: если ваши глаза имеют зеленоватый оттенок, усилить эффект можно с помощью оттенков с красным подтоном. Например, тушь бургунди или приглушенные красные оттенки для стрелок и подводки.

Как подчеркнуть карие и темные глаза

Если ваши глаза карие или темно-карие, вы можете смело использовать фиолетовые, синие или зеленые оттенки. Эти цвета контрастируют с темным цветом радужки, создавая эффект глубины. Но такие яркие оттенки лучше оставить для вечернего макияжа — для повседневного макияжа лучше выбрать светлые, нежные оттенки.

Для черных и темных карих глаз идеально подойдут персиковые, розовые и золотистые тени, которые придают глазам необычные блики и делают их более выразительными.

Особенности макияжа для серых глаз

Серые глаза — это особая категория, ведь с ними нужно быть осторожнее с выбором оттенков. Избегайте серых теней, так как они сделают глаза тусклыми. Зато серебристые или перламутровые тени идеально подчеркивают серый цвет, добавляя глазам сияния.

Как правильно использовать карандаш для глаз

Чтобы карандаш не исчезал с глаз, выбирайте гелевые варианты. Они стойкие и не стираются, как обычные восковые. Ключевое правило при нанесении — растушуйте его по нижнему ресничному краю, чтобы избежать эффекта уменьшенных глаз.

Эти простые советы помогут вам сделать макияж глаз по-настоящему выразительным и привлекательным. Важно помнить, что макияж — это не просто косметика, а способ подчеркивать вашу индивидуальность и внутреннюю гармонию.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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