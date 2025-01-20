Уколы красоты: что нужно знать о биоревитализации

2:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мечтаете о сияющей коже без морщин? Биоревитализация — процедура, которая возвращает коже молодость и здоровье, обеспечивая глубокое увлажнение. Это методика, которую используют женщины и мужчины по всему миру, чтобы сохранить свежесть и упругость кожи. Узнайте о её видах, показаниях и особенностях.

Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com Косметолог

Что такое биоревитализация

Биоревитализация — это введение гиалуроновой кислоты под кожу. "Она помогает создать гидрорезерв, улучшает тургор и защищает от фотостарения", — объясняет косметолог Наталия Шорина. Этот метод используется как самостоятельная процедура или как подготовка к более интенсивным уходам.

Виды процедуры

Существует несколько методов, которые подбираются индивидуально:

Инъекционный: вручную или с аппаратом.

вручную или с аппаратом. Лазерный: без уколов, гиалуроновая кислота проникает через лазерное воздействие.

без уколов, гиалуроновая кислота проникает через лазерное воздействие. Крио- и кислородная терапия: с использованием холода или кислорода под давлением.

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и подходит для различных зон.

Когда процедура необходима

Биоревитализация помогает в следующих случаях:

Сухость и дряблость кожи.

Пигментация, вызванная солнцем.

Восстановление после стресса или болезней.

Подготовка к пластическим операциям или активному солнцу.

Противопоказания

Процедура безопасна, но есть ограничения:

Обострение хронических болезней.

Беременность, лактация.

Склонность к келоидным рубцам.

Возраст до 16 лет.

Как проходит процедура

Косметолог осматривает кожу, выявляет противопоказания.

На кожу наносят антисептик, анестетик и проводят инъекции.

После сеанса кожа увлажняется специальными средствами.

Для максимального эффекта требуется курс из 3-5 процедур.

Как ухаживать за кожей после

Для быстрого восстановления нужно избегать загара, саун, пилингов, а также использовать антисептики и регенерирующие кремы. Это позволит коже быстрее восстановиться.

Итог

Биоревитализация — это эффективный способ борьбы с возрастными изменениями и пигментацией. Она возвращает коже молодость и сияние, не требуя длительного восстановления.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός— красота и -λογία - учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.