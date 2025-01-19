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Всё о винирах: когда их можно ставить и кому нельзя

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Виниры остаются на пике популярности, а вместе с этим вокруг них возникают мифы и заблуждения. Многие клиники обещают доступные цены и простую установку, но что из этого правда? Разберём самые распространённые мифы с помощью комментариев специалистов.

Девушка
Фото: freepik by cookie-studio is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Виниры можно ставить всем

Это заблуждение. Виниры, по сути, являются микропротезами, и, как любая медицинская процедура, они имеют противопоказания.

Когда виниры ставить нельзя

  • При серьёзных системных заболеваниях (онкология, сахарный диабет в декомпенсированной форме).
  • Если утрачено более 40-50% твёрдых тканей зуба — в таких случаях требуется установка коронок.

Когда противопоказания относительные

  • Заболевания дёсен, кариес или бруксизм. После лечения этих проблем можно приступить к установке виниров.

Установка виниров стоит недорого

Реклама часто вводит в заблуждение. Цена за один винир может стартовать от 15 тысяч рублей, но это не конечная сумма. Перед установкой придётся оплатить:

  • Лечение зубов и дёсен, если оно требуется.
  • Диагностику, которая выявит состояние полости рта.
  • Профессиональную гигиену для удаления налёта.

Качественный винир изготавливается из керамики высокой прочности с применением сложного оборудования, что также влияет на цену. Кроме того, редко кто ограничивается установкой одного или двух виниров — обычно требуется минимум шесть.

Виниры портят зубы

Ещё один миф. При правильной установке винир герметично прилегает к поверхности зуба, защищая его от налёта и бактерий. Но для этого нужно обращаться к опытным врачам, которые соблюдают протоколы установки.

С винирами нельзя есть твердую пищу

Современные виниры изготавливаются из прочной керамики, которая выдерживает обычные нагрузки. Однако, как и натуральными зубами, ими не стоит:

  • Колоть орехи.
  • Открывать бутылки.
  • Грызть твёрдые предметы.

Виниры можно ставить на все зубы

Нет, виниры предназначены только для передних зубов — от клыка до клыка на верхней и нижней челюстях. Для жевательных зубов подходят коронки, так как виниры не могут покрыть их сложную жевательную поверхность.

Стоит также быть внимательным к маркетинговым уловкам, вроде "виниров 360". На самом деле это те же коронки, которые используются для жевательных зубов.

Что нужно запомнить о винирах

  • Виниры — это эффективное и эстетичное решение, но они требуют профессионального подхода.
  • Не стоит экономить на диагностике и лечении перед процедурой.
  • Важно соблюдать правила ухода за винирами, чтобы они служили долго и сохраняли свою эстетическую привлекательность.

Если вы решили установить виниры, обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным стоматологом.

Уточнения

Вини́ры - фарфоровые или керамические накладки, заменяющие внешний слой зубов. Они позволяют корректировать нарушения формы и цвета зуба, а также защищают зубы (например, при игре на духовых инструментах).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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