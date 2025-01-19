Всё о винирах: когда их можно ставить и кому нельзя

Виниры остаются на пике популярности, а вместе с этим вокруг них возникают мифы и заблуждения. Многие клиники обещают доступные цены и простую установку, но что из этого правда? Разберём самые распространённые мифы с помощью комментариев специалистов.

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Виниры можно ставить всем

Это заблуждение. Виниры, по сути, являются микропротезами, и, как любая медицинская процедура, они имеют противопоказания.

Когда виниры ставить нельзя

При серьёзных системных заболеваниях (онкология, сахарный диабет в декомпенсированной форме).

Если утрачено более 40-50% твёрдых тканей зуба — в таких случаях требуется установка коронок.

Когда противопоказания относительные

Заболевания дёсен, кариес или бруксизм. После лечения этих проблем можно приступить к установке виниров.

Установка виниров стоит недорого

Реклама часто вводит в заблуждение. Цена за один винир может стартовать от 15 тысяч рублей, но это не конечная сумма. Перед установкой придётся оплатить:

Лечение зубов и дёсен, если оно требуется.

Диагностику, которая выявит состояние полости рта.

Профессиональную гигиену для удаления налёта.

Качественный винир изготавливается из керамики высокой прочности с применением сложного оборудования, что также влияет на цену. Кроме того, редко кто ограничивается установкой одного или двух виниров — обычно требуется минимум шесть.

Виниры портят зубы

Ещё один миф. При правильной установке винир герметично прилегает к поверхности зуба, защищая его от налёта и бактерий. Но для этого нужно обращаться к опытным врачам, которые соблюдают протоколы установки.

С винирами нельзя есть твердую пищу

Современные виниры изготавливаются из прочной керамики, которая выдерживает обычные нагрузки. Однако, как и натуральными зубами, ими не стоит:

Колоть орехи.

Открывать бутылки.

Грызть твёрдые предметы.

Виниры можно ставить на все зубы

Нет, виниры предназначены только для передних зубов — от клыка до клыка на верхней и нижней челюстях. Для жевательных зубов подходят коронки, так как виниры не могут покрыть их сложную жевательную поверхность.

Стоит также быть внимательным к маркетинговым уловкам, вроде "виниров 360". На самом деле это те же коронки, которые используются для жевательных зубов.

Что нужно запомнить о винирах

Виниры — это эффективное и эстетичное решение, но они требуют профессионального подхода.

Не стоит экономить на диагностике и лечении перед процедурой.

Важно соблюдать правила ухода за винирами, чтобы они служили долго и сохраняли свою эстетическую привлекательность.

Если вы решили установить виниры, обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным стоматологом.

Уточнения

Вини́ры - фарфоровые или керамические накладки, заменяющие внешний слой зубов. Они позволяют корректировать нарушения формы и цвета зуба, а также защищают зубы (например, при игре на духовых инструментах).



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