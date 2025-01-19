Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие витамины нужны кошкам: секреты здоровья и долголетия
7 направлений, которые идеальны для зимнего отдыха
Оладьи получатся очень пышными, если вы будете их готовить именно так
Враги и друзья овощей: таблица совместимости для вашего сада
Вот как похудеть без диет и физических упражнений
Откройте для себя продукты, которые помогут быстрее похудеть
Какие авто до 1 млн рублей стали самыми востребованными
Мошенники в России используют детей для взлома аккаунтов на Госуслугах
Рекордная активность чёрной дыры вблизи Земли удивляет

От вросших волос к красивой коже: 5 способов сделать ноги идеально гладкими

3:07
Моя семья » Красота и стиль

Проблема вросших волос знакома многим. Они вызывают дискомфорт, раздражение кожи, а иногда и воспаления. Чтобы избежать неприятных последствий, важно знать причины их появления, способы удаления и методы профилактики. Разберёмся, как правильно ухаживать за кожей, чтобы предотвратить проблему.

Девушка
Фото: freepik by racool-studio is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Что такое вросшие волосы

Вросший волос — это волос, который не может пробиться через верхний слой кожи и начинает расти под ней. Это приводит к появлению покраснений, бугорков и иногда гнойников. Основной причиной становится бритьё или депиляция: волосы срезаются слишком коротко и начинают расти неправильно.

Основные симптомы

  • Покраснение кожи вокруг волоска.
  • Чувство зуда.
  • Небольшие воспалительные бугорки.

Почему появляются вросшие волос

Неправильное бритьё

  • Частое бритьё или бритьё против направления роста волос повреждает кожу и повышает риск врастания.

Некачественная депиляция

  • Неправильное использование воска или депиляционных средств может травмировать фолликулы, вызывая воспаление.

Обтягивающая одежда

  • Тесная одежда натирает кожу и препятствует нормальному росту волосков.

Индивидуальные особенности кожи

  • Склонность к жирной коже или избыточное ороговение эпидермиса также способствует врастанию волос.

Почему вросшие волосы опасны

  • В зоне бикини: высокая влажность и трение увеличивают риск воспалений.
  • На ногах: могут оставлять шрамы и пигментные пятна.
  • На лице: часто вызывают воспаления и покраснения, заметные на нежной коже.

Как избавиться от вросших волос

В домашних условиях

  • Используйте стерильную иглу или пинцет, предварительно распарив кожу. Удалите волосок, обработайте кожу антисептиком и нанесите успокаивающий крем.

Хирургическое вмешательство

  • Если волос врос глубоко и вызвал воспаление, лучше обратиться к врачу.

Фотоэпиляция и лазерное удаление

  • Эти методы не только устраняют вросшие волосы, но и предотвращают их появление в будущем.

Микротоки

  • Подходит для сложных случаев, но процедура болезненна и применяется редко.

Как предотвратить врастание волос

  • Регулярно увлажняйте кожу до и после бритья.
  • Используйте скрабы и пилинги для удаления ороговевших клеток.
  • Сбривайте волосы по направлению их роста.
  • Выбирайте острую бритву и вовремя меняйте лезвия.
  • Избегайте обтягивающей одежды.

Что нужно помнить

  • Вросшие волосы появляются из-за неправильного ухода за кожей.
  • Для их удаления используйте стерильные инструменты или обращайтесь к специалистам.
  • Регулярный уход за кожей и правильная техника бритья помогут избежать проблемы.

Следуйте этим простым правилам, чтобы ваша кожа оставалась здоровой и гладкой.

Уточнения

Депиля́ция (от de и лат. pilus - волос) — временное удаление волосяного покрова.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Россия бьёт рекорды по индексации: в 2025 году россиян ждёт рост ещё нескольких видов пенсионных выплат
Правда ТВ
Россия бьёт рекорды по индексации: в 2025 году россиян ждёт рост ещё нескольких видов пенсионных выплат Аудио 
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Недвижимость
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много Аудио 
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Садоводство, цветоводство
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Простые и дешевые удобрения для томатов, о которых вы не знали
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Последние материалы
Мошенники в России используют детей для взлома аккаунтов на Госуслугах
Рекордная активность чёрной дыры вблизи Земли удивляет
От вросших волос к красивой коже: 5 способов сделать ноги идеально гладкими
Сколько красного мяса можно съедать за неделю без вреда для здоровья?
Разморозка продуктов: привычка, которая может привести к отравлению
Россия готовит безвизовый режим для туристов из Китая
Стало известно, сколько Олег Газманов зарабатывает на одном концерте
10 минут этой тренировки и тело будет чувствовать себя моложе и здоровее
Что делать, если ваш попугай заболел: важные советы
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.