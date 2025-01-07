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Зимний стиль без жертв: 3 тренда, которые подойдут всем

2:24
Моя семья » Красота и стиль

Зима — это не только холод и снег, но и время, когда хочется выглядеть элегантно и стильно, несмотря на низкие температуры. Подобрать верхнюю одежду, которая будет согревать и подчеркивать фигуру, — это не всегда просто. Но с правильными фасонами и материалами можно сохранить женственность даже в самые морозные дни. Вот несколько идей для зимнего гардероба, которые помогут вам выглядеть стильно и при этом чувствовать себя комфортно.

Ель
Фото: Freepik by prostooleh
Ель

Длинная шуба из овчины: тепло и элегантность

Когда речь заходит о зимней одежде, невозможно не вспомнить о шубах. Особенно если речь идет о модели из овчины на трикотажной основе. Этот вариант не только сохраняет тепло, но и не выглядит тяжело, как традиционные меховые изделия. Длинная шуба идеально подходит для женщин с пышными формами, подчеркивая силуэт и создавая вертикаль, которая визуально стройнит. Благодаря трикотажной основе шуба не ограничивает движений, обеспечивая комфорт даже в самые холодные дни.

Укороченная куртка с отделкой из ламы: стиль и уют

Если вы предпочитаете более короткие модели, обратите внимание на куртки с отделкой из ламы. Они станут отличным выбором для зимы 2025 года. Такие куртки легкие, не утяжеляют силуэт и прекрасно сочетают стиль и комфорт. Отделка из ламы добавляет нотки роскоши и делает образ мягким и уютным. Этот фасон идеально подчеркивает талию и подходит для женщин с любым типом фигуры. Чтобы завершить образ, смело сочетайте куртку с объемными шарфами и стильными шапками.

Длинный стеганый пуховик: тепло и современность

Для самых холодных дней на помощь придет длинный стеганый пуховик. Но не думайте, что такой пуховик не может быть стильным. Молочный оттенок модели придает образу свежесть и делает его мягким, создавая контраст с суровой зимой. Этот пуховик не только надежно защищает от холода, но и визуально стройнит. Стеганые пуховики остаются в тренде уже несколько сезонов, и их популярность продолжает расти. Чтобы добавить образу изысканности, сочетайте пуховик с кожаными аксессуарами или яркими сапогами.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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