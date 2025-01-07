Зимний уход за ногами: что важно помнить, чтобы избежать сухости

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Зимой кожа наших ног требует особого внимания, так как низкие температуры и сухой воздух делают её более подверженной повреждениям. Это особенно касается стоп и коленей — самых уязвимых зон, которые быстро становятся сухими и грубыми. Как избежать трещин и других неприятных последствий зимнего холода? Дерматолог Лика Борисова поделилась с нами секретами правильного ухода.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Бритьё ног

Основные зоны для ухода зимой

Стопы и колени — это те участки ног, которые нуждаются в максимальном увлажнении в холодное время года. Обратите внимание на правильный уход, начиная с душа: первым делом смывайте гель с этих зон, чтобы средство не застывало на коже, что может только усугубить её сухость. После душа обязательно наносите увлажняющий крем на стопы и колени, пока кожа ещё слегка влажная — это поможет удержать влагу.

Педикюр зимой — необходимость, а не роскошь

Если вы не посещаете педикюрный салон, зимой стоит уделить уходу за ногами больше внимания. Кожа стоп становится грубее, и одного крема уже недостаточно для поддержания её мягкости. Дерматолог рекомендует проводить пилинг ног раз в месяц, используя специальные носочки для отшелушивания. Также не забывайте про обработку кутикулы и используйте эфирные масла для ванночек для ног, чтобы смягчить кожу перед нанесением крема.

Отшелушивание — ключ к мягкости кожи

Качественное отшелушивание важно для поддержания здоровья кожи зимой. Добавьте в свой уход средства с активными отшелушивающими компонентами, такими как салициловая и молочная кислоты. Эти ингредиенты эффективно помогают избавиться от ороговевшей кожи, однако не злоупотребляйте ими, чтобы избежать раздражений. После агрессивного очищения коже требуется время для восстановления.

Комфорт и здоровье ног с натуральными тканями

Выбирая обувь и носки для зимнего периода, отдавайте предпочтение натуральным тканям. Тапочки и резиновая обувь создают благоприятную среду для бактерий, а их сложность в уходе часто приводит к накоплению грязи и микробов. Лучше носить хлопковые носки, которые позволяют коже "дышать" и предотвращают развитие грибков. Это поможет поддерживать ноги в хорошем состоянии, а кожа будет медленнее грубеть.

Как ухаживать за кожей ног зимой:

Увлажнение стоп и коленей сразу после душа

Регулярный домашний педикюр с пилингом

Использование отшелушивающих средств с кислотами

Носки из натуральных тканей для комфорта и защиты от грибков

Уточнения

Стопа́ (лат. pes) — дистальный (дальний) отдел конечности стопоходящих четвероногих, представляет собой свод, который непосредственно соприкасается с поверхностью земли и служит опорой при стоянии и передвижении.



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