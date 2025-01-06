Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нефтегазовый потенциал России — что прогнозируют аналитики
Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки
Эписция в доме: правила ухода и размножения
Топ-4 преимущества употребления веганских тортов
Эти пять видов продуктов ни в коем случае нельзя есть на завтрак
Шикарная фигура и отличная память после 50 лет: всего один комплекс упражнений вам поможет
Регенерация хвостов у ящериц: новое открытие в области биологии
Панданус в доме: как ухаживать за винтовой пальмой
Тусклые волосы и перхоть: 5 признаков, что вы не моете волосы достаточно часто

5 продуктов, которые превратят вашу кожу в идеальную

2:42
Моя семья » Красота и стиль

Хотите, чтобы ваша кожа оставалась свежей, упругой и сияющей, несмотря на возраст? Увлажнение и уход — конечно, важны, но они не могут дать стойкого эффекта без правильного питания. Особенно если речь идет о минералах и витаминах, которые поддержат водный баланс кожи изнутри.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

Вот пять продуктов, которые идеально подходят для обезвоженной кожи и помогут замедлить процессы старения.

1. Авокадо — лучший друг кожи

Авокадо не зря входит в топ самых полезных продуктов. Этот фрукт богат витаминами Е и С, а также мононенасыщенными жирами, которые ускоряют заживление ран и помогают справиться с раздражением. Витамин С в авокадо играет важную роль в профилактике пигментации, поэтому кожа будет выглядеть ровной и сияющей.

2. Орехи — идеальный перекус

Грецкие орехи, миндаль и другие орехи и семечки — настоящий кладезь для кожи. Диетолог Мирослава Зонченко утверждает, что орехи содержат цинк и витамин Е — вещества, которые волшебным образом улучшают состояние кожи, придают ей здоровый вид и эластичность. Омега-3 жирные кислоты, которые также присутствуют в орехах, способствуют поддержанию увлажнения кожи.

3. Цитрусовые соки — для сияния и упругости

Если у вас нет проблем с желудком, стакан свежевыжатого апельсинового или грейпфрутового сока утром перед едой сделает чудо. Витамин С, содержащийся в цитрусах, ускоряет восстановление кожи, стимулирует выработку коллагена и предотвращает лишнее выведение жидкости из тканей. Результат — более упругая и эластичная кожа.

4. Зеленый чай — альтернатива кофе

Если кофе превращает кожу в сухую и обезвоженную, то зеленый чай станет настоящим спасением. Этот напиток богат антиоксидантами, которые способствуют быстрому восстановлению кожи, устраняя воспаления и раздражения. Кахетины в зеленом чае помогают ускорить регенерацию клеток и делают кожу мягкой и увлажненной.

5. Огурцы — увлажнение на 90%

Огурцы на 90% состоят из воды, и они отлично помогают поддерживать влагу в коже. Регулярное потребление свежих огурцов или салатов с ними не только способствует нормализации работы ЖКТ, но и наполняет кожу необходимыми витаминами, такими как А и С. Кроме того, в огурцах содержится диоксид кремния, который способствует упругости кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Садоводство, цветоводство
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом Аудио 
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Недвижимость
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем Аудио 
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара
Экономика и бизнес
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Последние материалы
Удивительные планеты-близнецы обнаружены у соседней звезды
Мягкий или жёсткий матрас: эти особенности организма помогут сделать правильный выбор
Подвесной или напольный унитаз: в чём разница и как выбрать
Мощные руки со стальным хватом: упражнения, чтобы развить силу
Техосмотр по требованию ГИБДД: что делать, если выписали предписание
Индонезия присоединилась к БРИКС
Аэрозольная краска: как избавиться от следов на всех поверхностях
Этот фруктовый напиток заменит вам ужин
Новый сценарий жизни: как на Земле зародились первые молекулы ДНК
Секреты ухода за зоной декольте, которые каждая женщина должна знать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.