5 продуктов, которые превратят вашу кожу в идеальную

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Хотите, чтобы ваша кожа оставалась свежей, упругой и сияющей, несмотря на возраст? Увлажнение и уход — конечно, важны, но они не могут дать стойкого эффекта без правильного питания. Особенно если речь идет о минералах и витаминах, которые поддержат водный баланс кожи изнутри.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

Вот пять продуктов, которые идеально подходят для обезвоженной кожи и помогут замедлить процессы старения.

1. Авокадо — лучший друг кожи

Авокадо не зря входит в топ самых полезных продуктов. Этот фрукт богат витаминами Е и С, а также мононенасыщенными жирами, которые ускоряют заживление ран и помогают справиться с раздражением. Витамин С в авокадо играет важную роль в профилактике пигментации, поэтому кожа будет выглядеть ровной и сияющей.

2. Орехи — идеальный перекус

Грецкие орехи, миндаль и другие орехи и семечки — настоящий кладезь для кожи. Диетолог Мирослава Зонченко утверждает, что орехи содержат цинк и витамин Е — вещества, которые волшебным образом улучшают состояние кожи, придают ей здоровый вид и эластичность. Омега-3 жирные кислоты, которые также присутствуют в орехах, способствуют поддержанию увлажнения кожи.

3. Цитрусовые соки — для сияния и упругости

Если у вас нет проблем с желудком, стакан свежевыжатого апельсинового или грейпфрутового сока утром перед едой сделает чудо. Витамин С, содержащийся в цитрусах, ускоряет восстановление кожи, стимулирует выработку коллагена и предотвращает лишнее выведение жидкости из тканей. Результат — более упругая и эластичная кожа.

4. Зеленый чай — альтернатива кофе

Если кофе превращает кожу в сухую и обезвоженную, то зеленый чай станет настоящим спасением. Этот напиток богат антиоксидантами, которые способствуют быстрому восстановлению кожи, устраняя воспаления и раздражения. Кахетины в зеленом чае помогают ускорить регенерацию клеток и делают кожу мягкой и увлажненной.

5. Огурцы — увлажнение на 90%

Огурцы на 90% состоят из воды, и они отлично помогают поддерживать влагу в коже. Регулярное потребление свежих огурцов или салатов с ними не только способствует нормализации работы ЖКТ, но и наполняет кожу необходимыми витаминами, такими как А и С. Кроме того, в огурцах содержится диоксид кремния, который способствует упругости кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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