Секреты ухода за зоной декольте, которые каждая женщина должна знать

2:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зона декольте — одна из самых уязвимых и деликатных на теле, и ей необходим не меньший уход, чем лицу и шее. Если вы хотите, чтобы эта область была ухоженной и сияла молодостью, важно следовать нескольким простым, но эффективным правилам. Эксперт, химик Ася Иванова, делится основными рекомендациями по уходу.

Фото: flickr.com by danabooo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Женская шея

Очищение — первый шаг к красоте

Для кожи декольте важно регулярное очищение. Утром и вечером используйте мягкие средства, основанные на ПАВ из кокосового масла. Они эффективно удаляют загрязнения и макияж. Также стоит выбирать продукты с кофеином для улучшения микроциркуляции и с AHA и BHA-кислотами для очищения пор. Ася отмечает:

"Такое очищение поможет активным компонентам сыворотки и крема проникать в глубь кожи и работать эффективнее, что особенно важно с возрастом".

Раз в неделю используйте энзимные пудры на основе каолина (белой глины). Они отшелушивают омертвевшие клетки, давая коже обновляться, а результат будет похож на тот, что дают процедуры у косметолога.

Защита от солнца — основа ухода

Не забывайте, что ультрафиолетовые лучи — один из главных факторов старения кожи. Солнцезащитный крем с высоким SPF должен стать обязательным элементом ухода за зоной декольте. Его нужно наносить не только на пляже, но и в городской среде, особенно в солнечные дни. Это поможет избежать появления пигментных пятен и морщин.

Увлажнение и питание кожи

При выборе крема и сыворотки обращайте внимание на увлажняющие компоненты, такие как гиалуроновая кислота и экстракт Коньяк маннана. Также очень полезны экстракты грибов, таких как Шиитаке, Кордицепс, Ганодерма и Тремелла. Они являются натуральным источником аминокислот для синтеза коллагена и витамина С, что помогает замедлить процесс образования морщин.

Ася советует:

"Для здорового питания клеток кожи выбирайте средства с такими ингредиентами, которые обеспечат комплексный уход".

Массаж и специальные процедуры

Массаж — это отличный способ стимулировать кровообращение и улучшить обмен веществ в коже. Он поможет поддерживать тургор и упругость. Для дополнительного лифтинга используйте маски с муцином или лизатами бактерий, которые подтягивают кожу и предотвращают появление возрастных изменений.

Питание и водный режим

Красота кожи начинается изнутри. Включите в свой рацион больше свежих фруктов и овощей, богатых витаминами и антиоксидантами. Также не забывайте пить достаточно воды — это важный шаг к поддержанию увлажненности кожи. Помните: увлажнение начинается изнутри!

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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