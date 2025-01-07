Как менялась мода на причёски за последние десятилетия?

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода на причёски всегда отражала дух времени, а тенденции в укладке волос часто возвращаются, переосмысленные под современные реалии. Некоторые стили остаются символом своей эпохи, другие переживают вторую молодость. Как же изменялась мода на причёски в последние десятилетия, и какие тренды вновь актуальны?

Фото: freepik.com by ansiia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кудрявая девушка в зелёной рубашке с телефоном

1970-е: естественность и объём

Эпоха свободы подарила миру объёмные, слегка небрежные причёски и популярность длинных, распущенных волос. Афро стало символом культурной революции, а мягкие локоны — обязательным элементом женственного образа.

1980-е: смелость и экстравагантность

Восьмидесятые знамениты своими дерзкими укладками: начёсы, лаковые фиксированные причёски и яркие цвета стали визитной карточкой десятилетия. Популярные группы и музыкальные кумиры диктовали моду на неординарные образы.

1990-е: минимализм и простота

Эстетика девяностых изменила подход к причёскам: гладкие пучки, прямые волосы и небольшие аксессуары захватили модные подиумы. Главным трендом стали удобство и универсальность.

2000-е: возвращение к гламуру

Начало нового тысячелетия ознаменовалось возвращением к роскоши: крупные кудри, идеально выпрямленные волосы и яркие заколки вновь вошли в моду.

Современные тренды: вдохновение из прошлого

Сегодня в моде элементы всех эпох: объёмные локоны, косы, «мокрый эффект» и аксессуары в стиле ретро. Главный тренд — индивидуальность и комфорт.

Используйте вдохновение из разных десятилетий, чтобы подчеркнуть свою уникальность и выразить себя через причёску.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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