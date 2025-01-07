Как избавиться от следов праздничного веселья: 6 советов по приведению себя в надлежащий вид

3:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Новогодние каникулы — это не только радость и веселье, но и последствия, с которыми нам приходится сталкиваться на следующее утро после застолий и вечеринок. Усталый вид, сероватая кожа, отёки — всё это результат употребления алкоголя, не самой полезной пищи и бессонной ночи. Однако, не всегда праздник означает, что утром не будет важных дел и встреч. Мы расскажем о экспресс-средствах, которые помогут быстро восстановить свежий и здоровый вид после вечеринки.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в чёрном комбинезоне

Спасительный холод. Самый эффективный способ избавиться от отёков после сна — это использовать кубик льда во время умывания. Это не только уменьшит припухлости, но и быстро взбодрит вас. После процедуры кожа станет свежей и румяной. Если вы не боитесь холода, можно принять контрастный душ — это поможет быстро избавиться от следов похмелья. Делаем взгляд свежим. Глаза — это первое, что выдаёт последствия праздничных гуляний. Синяки, отёки и покраснения могут испортить весь внешний вид. Для решения этой проблемы существуют патчи. Рекомендуется приобрести их заранее, чтобы помочь коже вокруг глаз избавиться от отёчности и освежить взгляд. Предварительно можно охладить патчи в холодильнике, чтобы процедура была более приятной и эффективной. Однако, помните, что патчи — это лишь временное решение, и не забывайте о ежедневном уходе за кожей вокруг глаз. Максимальное увлажнение. Алкоголь, солёная еда и долгие прогулки на морозе могут обезвоживать кожу. Поэтому после новогодних праздников важно глубоко увлажнить кожу. В этот день можно использовать многоэтапный уход: термальную воду, сыворотку, крем и бальзам для губ. Это поможет коже восстановить водный баланс. Сделай массаж. Массаж лица — это отличный способ придать коже отдохнувший вид. Он не только поможет утром после праздников, но и станет полезным в любое время. Массаж можно совместить с увлажнением, используя питательный крем или масло. Существует множество приспособлений для массажа лица, таких как пластинки гуаша, роллеры и другие. Если вы не хотите тратить деньги на специальные гаджеты, можно сделать массаж вручную. Для этого нужно двигаться от центра лица к периферии, не сильно надавливая и не растягивая кожу. В интернете можно найти множество вариантов ручного массажа, выберите тот, который подходит вам больше всего. Пейте от души. Важно не только увлажнять кожу снаружи, но и изнутри. Поэтому пейте больше воды, чтобы восстановить баланс электролитов и привести организм в тонус. Если у вас похмелье, выпейте одну-две чашки хорошего кофе. Но помните, что на каждую чашку кофе нужно выпить два стакана воды. Спасительный макияж. Если даже после всех процедур ваш внешний вид не улучшился, можно сделать освежающий макияж. Нанесите тональное средство с лёгкой текстурой, обладающее тёплым подтоном и влажным финишем. Нанесите на скулы румяна персикового оттенка (не рекомендуется использовать красноватые или розовые, так как они могут сделать красноту глаз и высыпания заметнее). Подчеркните светлым карандашом с шиммером линию нижнего века, а на внутренние уголки глаз нанесите каплю хайлайтера или чуть-чуть светлых теней.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Вечери́нка — встреча людей (часто друзей и знакомых), в основном для развлечения и отдыха.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.