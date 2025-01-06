Влияние лунного календаря на рост и здоровье волос

Лунный календарь уже долгое время ассоциируется с различными аспектами жизни, включая уход за волосами. Многие верят, что фазы Луны могут повлиять на скорость роста, силу и здоровье локонов. Но есть ли научные основания для таких утверждений? Давайте разберёмся, как мифы и реальность пересекаются в этом вопросе.
Согласно популярным убеждениям:
Эти убеждения основаны на наблюдениях за природой, где Луна влияет на приливы и отливы, что ассоциируется с жидкостями в теле человека.
Современные исследования не подтверждают прямую связь между фазами Луны и состоянием волос. Рост шевелюры определяется генетикой, питанием, уходом и гормонами. Лунные фазы никак не влияют на физиологические процессы, такие как кровоснабжение кожи головы или деление клеток.
Влияние Луны на волосы остаётся спорным вопросом. Если вам нравится идея следовать лунному календарю, это может стать приятным ритуалом ухода. Однако для достижения реального результата сосредоточьтесь на правильном питании и использовании правильных уходовых средств.
Лу́нный календа́рь — разновидность календаря, в основе которого лежит период смены фаз Луны, то есть синодический месяц.
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