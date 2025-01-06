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Влияние лунного календаря на рост и здоровье волос

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Лунный календарь уже долгое время ассоциируется с различными аспектами жизни, включая уход за волосами. Многие верят, что фазы Луны могут повлиять на скорость роста, силу и здоровье локонов. Но есть ли научные основания для таких утверждений? Давайте разберёмся, как мифы и реальность пересекаются в этом вопросе.

Ночь
Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky is licensed under National Aeronautics and Space Administration
Ночь

Мифы о влиянии Луны на волосы

Согласно популярным убеждениям:

  • Растущая Луна способствует быстрому росту волос. Считается, что стрижка в эту фазу улучшает состояние шевелюры.
  • Убывающая Луна замедляет рост волос. Многие избегают стрижек в этот период, чтобы не навредить локонам.
  • Полнолуние усиливает питательные свойства масок. Предполагается, что процедуры в это время дают максимальный эффект.

Эти убеждения основаны на наблюдениях за природой, где Луна влияет на приливы и отливы, что ассоциируется с жидкостями в теле человека.

Научный взгляд

Современные исследования не подтверждают прямую связь между фазами Луны и состоянием волос. Рост шевелюры определяется генетикой, питанием, уходом и гормонами. Лунные фазы никак не влияют на физиологические процессы, такие как кровоснабжение кожи головы или деление клеток.

Влияние Луны на волосы остаётся спорным вопросом. Если вам нравится идея следовать лунному календарю, это может стать приятным ритуалом ухода. Однако для достижения реального результата сосредоточьтесь на правильном питании и использовании правильных уходовых средств.

Уточнения

Лу́нный календа́рь — разновидность календаря, в основе которого лежит период смены фаз Луны, то есть синодический месяц.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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