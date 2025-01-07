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Почему вашей коже нужен ночной уход — 5 убедительных причин

2:50
Моя семья » Красота и стиль

Ночной уход — это важный этап в заботе о коже, который помогает ей восстанавливаться, увлажняться и защищаться от стресса в течение дня. Правильно подобранные средства для ночного ухода могут значительно улучшить состояние кожи, делая её более сияющей и здоровой.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем
  1. Во время сна кожа переходит в режим регенерации, активно восстанавливая свои защитные функции и обновляя клетки. Для ускорения этого процесса выбирайте кремы или сыворотки с активными ингредиентами, такими как ретинол, пептиды и ниацинамид. Эти компоненты стимулируют деление клеток и улучшают барьерные функции кожи. Особенно эффективными будут средства с церамидами, жирными кислотами и холестерином, которые укрепляют липидный слой и защищают кожу от внешних факторов.
  2. Во время сна кожа лишается влаги быстрее, чем днём, так как выработка себума замедляется. Это может привести к сухости и тусклости кожи. Для увлажнения используйте тонеры и сыворотки с гиалуроновой кислотой, полиглутаминовой кислотой, алоэ вера, аминокислотами натурального увлажняющего фактора и эктоином. После сыворотки нанесите лёгкий крем, который восстановит барьерные функции кожи и удержит влагу. В результате кожа станет мягкой, гладкой и отдохнувшей.
  3. Ночной уход также помогает предотвратить появление признаков старения. В это время кожа наиболее восприимчива к активным ингредиентам, которые борются с окислительным стрессом, стимулируют выработку коллагена и уменьшают морщины. Выбирайте сыворотки и кремы с антиоксидантами (витамин C, витамин E, коэнзим Q10), ретинолом, пептидами и аминокислотами. Эти компоненты помогут сделать кожу более упругой и улучшить её текстуру.
  4. Для улучшения микроциркуляции и лимфооттока используйте средства с экстрактами конского каштана, иглицы, гамамелиса, троксерутином и гесперидином. Они помогут уменьшить отёчность и покраснение, а также улучшить внешний вид кожи.
  5. Если ваша кожа склонна к покраснениям и воспалениям, выбирайте ночные кремы с успокаивающими компонентами. Азулен, экстракт ромашки, мадекассосид, алоэ и центелла азиатская помогут снять воспаление, уменьшить покраснения и ускорить заживление кожи.

Таким образом, ночной уход — это неотъемлемая часть ежедневного ритуала красоты, которая помогает коже восстанавливаться, увлажняться, бороться с признаками старения и поддерживать здоровый и сияющий вид.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази; часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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