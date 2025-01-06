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Как убрать растяжки в домашних условиях и сделать кожу гладкой?

1:45
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Растяжки — это естественная реакция кожи на быстрые изменения в организме, такие как беременность, набор или потеря веса. Хотя полностью избавиться от растяжек сложно, регулярный уход может сделать их менее заметными. В домашних условиях можно использовать проверенные средства и методы, которые помогут улучшить текстуру кожи.

Целлюлит и растяжки
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Целлюлит и растяжки

Кремы для борьбы с растяжками

Кремы, содержащие коллаген, гиалуроновую кислоту и ретинол, помогают разглаживать кожу и стимулируют её восстановление. Средства с витамином Е и маслами также способствуют увлажнению и повышению эластичности дермы. Наносите крем на проблемные зоны круговыми движениями дважды в день для наилучшего результата.

Натуральные масла для восстановления кожи

Масла кокоса, какао, ши и миндаля — настоящие помощники в борьбе с растяжками. Эти средства глубоко увлажняют кожу, способствуют её регенерации и уменьшают видимость рубцов. Регулярное нанесение масла на чистую кожу помогает повысить её упругость и уменьшить воспаление.

Массаж для улучшения кровообращения

Массаж проблемных зон с использованием масел или кремов усиливает кровообращение и способствует проникновению активных компонентов вглубь кожи. Для улучшения эффекта можно использовать силиконовые банки или мягкие щетки, выполняя процедуры 2-3 раза в неделю.

Регулярный уход помогает значительно улучшить состояние кожи. Будьте терпеливы и последовательны, и со временем следы растяжек станут практически незаметными.

Уточнения

Стрии в обиходной речи также растяжки — дефект кожи в виде узких волнистых полос разной ширины, имеющих окрас от белого до красно-фиолетового, локализующихся преимущественно в местах наибольшего растяжения кожи.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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