Фолиевая кислота: правда ли она улучшает здоровье волос

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Фолиевая кислота (витамин B9) — это та самая волшебная добавка, которая, по мнению многих, помогает вернуть волосам пышность и блеск, особенно после беременности.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка держит волосы

Женщины, пережившие этот период, часто вспоминают, как волосы становились густыми и здоровыми благодаря повышенному уровню фолата в организме. Но действительно ли фолиевая кислота так полезна для шевелюры? Давайте разберемся.

Что такое фолиевая кислота

"Фолиевая кислота — синтетическая форма витамина B9", — объясняет дерматолог Ирина Куроедова.

Этот витамин присутствует в добавках и мультивитаминах, а также в таких продуктах, как темно-зеленые листовые овощи, бобовые и яйца. В организме фолиевая кислота играет ключевую роль в образовании красных кровяных телец и в поддержании роста новых клеток, включая те, что отвечают за здоровье волос.

Преимущества для волос

Фолиевая кислота необходима для нормального функционирования клеток, и при ее достаточном уровне волосы становятся толще, приобретают здоровый блеск, прекращают седеть и растут быстрее. Поэтому ее часто рекомендуют тем, кто сталкивается с проблемами выпадения волос или их истончением.

Когда стоит принимать фолиевую кислоту

Фолиевая кислота полезна для людей с дефицитом витаминов группы B, который может проявляться такими симптомами, как усталость, головные боли, проблемы с пищеварением, а также изменениями в пигментации волос и ногтей. В этих случаях добавки с витамином B9 могут существенно улучшить состояние волос и кожи.

Как правильно принимать

Ежедневная дозировка фолиевой кислоты должна составлять около 400 мкг. Однако важно не злоупотреблять добавками: при избыточном уровне витамина B9 могут возникнуть побочные эффекты, такие как головная боль, сыпь или тошнота. Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом приема, чтобы узнать, действительно ли вам необходим этот витамин и в каком количестве. Некоторые заболевания и дефицит других витаминов, например, железа, могут маскироваться под симптомы передозировки.

Как получить фолиевую кислоту из пищи

Лучший способ снабдить организм фолиевой кислотой — это разнообразить рацион продуктами, богатыми витамином B9. К ним относятся брокколи, темно-зеленые листовые овощи, бобовые и яйца. Регулярное их потребление поможет поддерживать уровень фолата и улучшить здоровье волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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