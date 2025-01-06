4 главные ошибки в уходе за кожей вокруг глаз и как их избежать

Сколько раз мы слышали, что кожа вокруг глаз требует особого ухода, но, несмотря на советы косметологов, часто совершаем те же ошибки. Эти простые ошибки могут привести к преждевременным морщинам и отекам. Давайте разберемся, что нельзя делать при уходе за этой деликатной зоной.
Одно из ключевых правил ухода за кожей вокруг глаз — это увлажнение. Однако, как отмечает дерматолог и косметолог Елена Максименко, многие ошибаются, нанося слишком плотный слой крема:
"Это не сделает кожу увлажненной, а только утяжелит ее, что приведет к мешкам под глазами уже через час".
Уходовое средство должно быть нанесено тонким слоем за 20-30 минут до сна или перед нанесением макияжа, чтобы оно успело впитаться.
Гидрофильное масло — хорошее средство для снятия макияжа, но оно не подходит для кожи вокруг глаз. Поры на этой области очень маленькие, и такие тяжелые средства только растягивают кожу. Елена рекомендует использовать более деликатные двухфазные очищающие средства, предназначенные именно для области вокруг глаз, чтобы избежать лишнего стресса для кожи.
При использовании кремов на верхнем веке существует риск попадания средства на слизистую оболочку, что может вызвать аллергическую реакцию. Даже если реакция не происходит, чрезмерное увлажнение и насыщенные компоненты часто приводят к отечности. Лучше ограничиться нанесением крема только на нижнее веко.
Патчи для глаз — хорошая альтернатива ночному крему, но важно соблюдать несколько правил. Во-первых, их нужно наносить только на очищенную кожу. Во-вторых, клеить их следует широкой стороной к виску.
"Не стоит держать патчи дольше получаса — эффективность зависит не от времени использования, а от состава и типа вашей кожи", — отмечает Елена.
Следуйте рекомендациям, и ваша кожа будет вам благодарна: она останется увлажненной, без отеков и морщин. Ведь правильный уход — это залог свежего и молодого вида.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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