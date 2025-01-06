4 главные ошибки в уходе за кожей вокруг глаз и как их избежать

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Сколько раз мы слышали, что кожа вокруг глаз требует особого ухода, но, несмотря на советы косметологов, часто совершаем те же ошибки. Эти простые ошибки могут привести к преждевременным морщинам и отекам. Давайте разберемся, что нельзя делать при уходе за этой деликатной зоной.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Ошибка 1: Неправильное нанесение увлажняющего средства

Одно из ключевых правил ухода за кожей вокруг глаз — это увлажнение. Однако, как отмечает дерматолог и косметолог Елена Максименко, многие ошибаются, нанося слишком плотный слой крема:

"Это не сделает кожу увлажненной, а только утяжелит ее, что приведет к мешкам под глазами уже через час".

Уходовое средство должно быть нанесено тонким слоем за 20-30 минут до сна или перед нанесением макияжа, чтобы оно успело впитаться.

Ошибка 2: использование гидрофильного масла для удаления макияжа

Гидрофильное масло — хорошее средство для снятия макияжа, но оно не подходит для кожи вокруг глаз. Поры на этой области очень маленькие, и такие тяжелые средства только растягивают кожу. Елена рекомендует использовать более деликатные двухфазные очищающие средства, предназначенные именно для области вокруг глаз, чтобы избежать лишнего стресса для кожи.

Ошибка 3: наносите крем на верхнее веко

При использовании кремов на верхнем веке существует риск попадания средства на слизистую оболочку, что может вызвать аллергическую реакцию. Даже если реакция не происходит, чрезмерное увлажнение и насыщенные компоненты часто приводят к отечности. Лучше ограничиться нанесением крема только на нижнее веко.

Ошибка 4: неправильное использование патчей

Патчи для глаз — хорошая альтернатива ночному крему, но важно соблюдать несколько правил. Во-первых, их нужно наносить только на очищенную кожу. Во-вторых, клеить их следует широкой стороной к виску.

"Не стоит держать патчи дольше получаса — эффективность зависит не от времени использования, а от состава и типа вашей кожи", — отмечает Елена.

Как избежать этих ошибок и правильно ухаживать за кожей вокруг глаз

Следуйте рекомендациям, и ваша кожа будет вам благодарна: она останется увлажненной, без отеков и морщин. Ведь правильный уход — это залог свежего и молодого вида.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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