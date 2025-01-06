Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш спатифиллум снова зацветет: вот как это сделать
Эта растяжка сделает из вас свежего огурчика: упражнения для утренней зарядки
Как сделать творожную запеканку пышной и ароматной
Фолиевая кислота: правда ли она улучшает здоровье волос
Почему подушки становятся жёлтыми: что вызывает пятна и как их удалить
Сознание за гранью жизни: что видят люди во время клинической смерти
Злоупотребление стероидами: риски о которых важно знать
На берегу Балтийского моря обнаружили животное, которого там быть не могло
Три породы собак, которых не стоит заводить в квартире

4 главные ошибки в уходе за кожей вокруг глаз и как их избежать

2:34
Моя семья » Красота и стиль

Сколько раз мы слышали, что кожа вокруг глаз требует особого ухода, но, несмотря на советы косметологов, часто совершаем те же ошибки. Эти простые ошибки могут привести к преждевременным морщинам и отекам. Давайте разберемся, что нельзя делать при уходе за этой деликатной зоной.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Ошибка 1: Неправильное нанесение увлажняющего средства

Одно из ключевых правил ухода за кожей вокруг глаз — это увлажнение. Однако, как отмечает дерматолог и косметолог Елена Максименко, многие ошибаются, нанося слишком плотный слой крема:

"Это не сделает кожу увлажненной, а только утяжелит ее, что приведет к мешкам под глазами уже через час".

Уходовое средство должно быть нанесено тонким слоем за 20-30 минут до сна или перед нанесением макияжа, чтобы оно успело впитаться.

Ошибка 2: использование гидрофильного масла для удаления макияжа

Гидрофильное масло — хорошее средство для снятия макияжа, но оно не подходит для кожи вокруг глаз. Поры на этой области очень маленькие, и такие тяжелые средства только растягивают кожу. Елена рекомендует использовать более деликатные двухфазные очищающие средства, предназначенные именно для области вокруг глаз, чтобы избежать лишнего стресса для кожи.

Ошибка 3: наносите крем на верхнее веко

При использовании кремов на верхнем веке существует риск попадания средства на слизистую оболочку, что может вызвать аллергическую реакцию. Даже если реакция не происходит, чрезмерное увлажнение и насыщенные компоненты часто приводят к отечности. Лучше ограничиться нанесением крема только на нижнее веко.

Ошибка 4: неправильное использование патчей

Патчи для глаз — хорошая альтернатива ночному крему, но важно соблюдать несколько правил. Во-первых, их нужно наносить только на очищенную кожу. Во-вторых, клеить их следует широкой стороной к виску.

"Не стоит держать патчи дольше получаса — эффективность зависит не от времени использования, а от состава и типа вашей кожи", — отмечает Елена.

Как избежать этих ошибок и правильно ухаживать за кожей вокруг глаз

Следуйте рекомендациям, и ваша кожа будет вам благодарна: она останется увлажненной, без отеков и морщин. Ведь правильный уход — это залог свежего и молодого вида.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Садоводство, цветоводство
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список Аудио 
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара
Экономика и бизнес
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара Аудио 
Как сделать растворимый кофе вкусным: простые секреты
Еда и рецепты
Как сделать растворимый кофе вкусным: простые секреты Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Последние материалы
Почему подушки становятся жёлтыми: что вызывает пятна и как их удалить
Сознание за гранью жизни: что видят люди во время клинической смерти
Злоупотребление стероидами: риски о которых важно знать
На берегу Балтийского моря обнаружили животное, которого там быть не могло
Три породы собак, которых не стоит заводить в квартире
Как избавиться от сухости и трещин на стопах: советы для зимы
Как бумажное полотенце может спасти автомобиль в зимний период
Эмираты вводят обязательное генетическое тестирование перед браком
Инаугурационный фонд Трампа собирает миллионы
Не упустите шанс вернуть грядкам плодородие: проверенные советы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.