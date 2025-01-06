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Седые волосы — это не судьба! Узнайте, как замедлить процесс

2:52
Моя семья » Красота и стиль

Седина — это не только след возраста, но и показатель того, что с вашим организмом может что-то не так. Хотя генетика в значительной мере определяет, когда мы начинаем седеть, существует несколько факторов, которые могут ускорить этот процесс. Однако хорошая новость заключается в том, что, зная их, можно замедлить появление седых волос и даже поддержать их естественный цвет.

Конский хвост
Фото: commons.wikimedia.org by Evil Erin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Конский хвост

Почему мы начинаем седеть

  • Железодефицитная анемия
  • Низкий уровень гемоглобина и дефицит железа нарушают поступление кислорода к тканям, в том числе и к волосяным фолликулам. Это приводит к ухудшению питания волос, ускоряя процесс поседения.
  • Нарушения обмена веществ
  • Замедленный метаболизм затрудняет усвоение питательных веществ, которые необходимы для поддержания натурального цвета волос. Без этих элементов волосы теряют пигментацию.

Как замедлить поседение: практичные советы

  • Снизьте уровень стресса. Регулярная практика медитации и дыхательных упражнений, а также магниевые ванны помогут расслабиться и снизить влияние стресса на организм.
  • Больше двигайтесь на свежем воздухе. Физическая активность улучшает циркуляцию крови, что способствует лучшему снабжению волос кислородом и питательными веществами.
  • Ограничьте вредные привычки. Алкоголь и чрезмерное потребление кофе могут ускорить процесс поседения. Ограничьте кофе до одной чашки в день.
  • Уберите сахар из рациона. Избыточное количество сахара влияет на микробиоту и гормональную систему, что может способствовать появлению седых волос. Старайтесь исключить скрытые сахара из соусов и полуфабрикатов.
  • Добавьте в рацион медь. Медь помогает поддерживать цвет волос. Включайте в питание морепродукты, говяжью печень и спирулину.
  • Стимулируйте выработку каталазы. Продукты, такие как проростки, микрозелень, руккола, орехи и семечки, способствуют естественной пигментации волос.
  • Не забывайте о витаминах группы B и железе. Цельнозерновые продукты, бобовые и овощи — отличные источники этих важных микроэлементов.
  • Массаж головы. Регулярный массаж стимулирует кровообращение, улучшая снабжение фолликулов кислородом и питательными веществами. Использование масел дополнительно помогает сохранить пигмент в волосах.

А что делать, если седина уже появилась

Не паникуйте — даже если седина уже стала заметной, вы всё равно можете улучшить здоровье волос и замедлить дальнейшее поседение с помощью правильного питания и ухода.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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