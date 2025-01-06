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3 главные ошибки, которые портят результат тренировки

2:54
Моя семья » Красота и стиль

Занятия спортом, как правило, направлены на улучшение физической формы и снижение веса. Однако иногда результат может оказаться не таким, как мы ожидаем. Вместо похудения вес растет, а тело становится менее подтянутым. Это может стать настоящим разочарованием, особенно если вы усердно работаете в зале. Почему так происходит?

Спорт
Фото: Freepik is licensed under Free license
Спорт

1. Слишком активные тренировки

Порой стремление достичь идеального тела приводит к тому, что вы слишком увлекаетесь силовыми тренировками. Силовые упражнения способствуют росту мышечной массы, а она, как известно, тяжелее жира.

"Когда вы тренируетесь с акцентом на мышцы, они увеличиваются в объеме, что может привести к увеличению массы тела, но не всегда делает ваше тело более изящным", — объясняет тренер Сергей Филатов.

Чтобы избежать гипертрофии и лишнего набора веса, важно чередовать силовые тренировки с кардио, растяжками и другими нагрузками.

2. Неправильный питьевой режим

Одной из причин, почему вы можете не увидеть желаемого результата на весах, является недостаток воды. Когда организм теряет жидкость, а вы не восполняете ее, начинается задержка воды в теле, что приводит к отечности и увеличению веса. Многие люди, заметив это, решают, что тренировки не работают и прекращают занятия. Сергей советует не забывать пить достаточно воды, но при этом не переусердствовать во время самой тренировки.

"Лучше пить воду между тренировками, а во время занятий достаточно делать пару глотков каждые 20-30 минут", — добавляет эксперт.

3. Неудачный рацион

Одной из самых распространенных ошибок является уверенность, что тренировки "позволяют" есть больше. На самом деле, если вы не скорректируете питание, тренировки могут быть бесполезными.

"Особенно опасны так называемые ЗОЖ-снэки. Их калорийность нередко сравнима с обычными сладкими батончиками", — предупреждает Филатов.

Правильный рацион должен быть сбалансированным, и особенно важно следить за приемом пищи до и после тренировок. Ужин за пару часов до тренировки или плотно поужинать сразу после нее — плохая идея. Энергетические затраты должны быть согласованы с питанием.

4. Недооценка роли тренера

И, наконец, тренировки без контроля специалиста могут привести к ошибкам в подходе, которые вы вряд ли заметите. Сергей Филатов рекомендует проконсультироваться с тренером по поводу как питания, так и стратегии тренировок. Именно специалист поможет вам скорректировать программу, чтобы достигнуть оптимальных результатов.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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