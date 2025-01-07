Секреты сохранения молодости кожи о которых вы не знали

Старение кожи — естественный процесс, который невозможно остановить, но его можно замедлить. Влияние образа жизни, окружающей среды и ухода играет ключевую роль в том, как быстро проявляются возрастные изменения.
Солнечные лучи ускоряют разрушение коллагена и эластина — белков, отвечающих за упругость кожи. Без защиты от солнца кожа быстрее теряет тонус и покрывается морщинами.
С возрастом кожа становится суше, что усиливает появление мелких морщин. Недостаточное увлажнение, как изнутри, так и снаружи, может усугубить этот процесс.
Курение, нехватка сна, стрессы и несбалансированное питание приводят к потере сияния и ухудшению текстуры кожи. Окислительный стресс, вызванный вредными привычками, разрушает клетки эпидермиса.
С возрастом уровень гормонов, таких как эстроген, снижается, что делает кожу тоньше и менее упругой.
Старение кожи неизбежно, но правильный уход и здоровый образ жизни помогут сохранить её молодость и сияние на долгие годы.
Старение человека как и старение других организмов, — это биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.
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