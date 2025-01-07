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Что в вашем шампуне замедляет рост волос?

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Вы мечтаете о длинных и здоровых волосах, но их рост словно остановился? Причина может скрываться в вашем шампуне. Некоторые компоненты, входящие в состав популярных средств, негативно влияют на здоровье волос и кожи головы, что замедляет рост и делает локоны ломкими.

Мытьё головы
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мытьё головы

Сульфаты — главный враг длины

Сульфаты, такие как Sodium Laureth Sulfate (SLES) и Sodium Lauryl Sulfate (SLS), отвечают за образование пены, но вместе с тем они вымывают не только загрязнения, но и естественный защитный слой кожи головы. Это приводит к сухости, раздражению и замедлению роста волос.

Силиконы — иллюзия здоровья

Компоненты, такие как Dimethicone и Cyclomethicone, часто добавляют для создания эффекта гладкости и блеска. Однако они накапливаются на волосах, утяжеляют их и затрудняют питание корней. Это препятствует нормальному росту новых волос.

Парабены и их скрытая опасность

Используемые для увеличения срока годности шампуня, парабены могут вызывать аллергические реакции и негативно влиять на состояние кожи головы, нарушая естественный баланс.

Как выбрать безопасный шампунь?

Обратите внимание на натуральные формулы без сульфатов, силиконов и парабенов. Ищите продукты с экстрактами алоэ вера, маслами жожоба или арганы. Такие средства мягко очищают, не повреждая кожу головы.

Правильный уход за волосами начинается с выбора безопасного шампуня. Осознанный подход к составу поможет вашим волосам расти быстрее и выглядеть здоровыми.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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