Как визуально уменьшить объёмы с помощью одежды?

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сокрытие лишних килограммов с помощью правильного выбора одежды — это не магия, а стильные приёмы, которые могут визуально улучшить пропорции. Модные лайфхаки позволяют подчеркнуть достоинства тела и спрятать те моменты, которые хочется скрыть. Разберемся, как это сделать без ущерба для стиля.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка в платье

Правильный фасон одежды

Одним из главных секретов является выбор подходящего фасона. Для скрытия лишних килограммов выбирайте прямые или слегка расклешённые брюки, которые скрывают объём в области бёдер. Платья с А-образным силуэтом также помогут сделать фигуру визуально стройнее. Подчеркните талию с помощью пояса — это создаст эффект «песочных часов».

Тёмные цвета и монохромный образ

Тёмные оттенки одежды обладают визуальным эффектом уменьшения объёма. Монохромные образы, когда все элементы одежды выполнены в одном цвете, также сделают силуэт более стройным и вытянутым. Особенно выгодно смотрятся тёмные джинсы или брюки, сочетающиеся с яркими аксессуарами.

Ткани и текстуры

Лёгкие ткани, такие как шифон или вискоза, создают плавные линии и не обтягивают тело слишком плотно. Избегайте слишком жёстких и плотных тканей, которые могут добавить объём. Также используйте одежду с вертикальными линиями или узорами — они зрительно вытягивают фигуру.

Одежда с высоким поясом

Если хотите скрыть живот или сделать талию тоньше, выбирайте брюки и юбки с высокой посадкой. Такие модели скроют лишние объёмы и визуально удлинят ноги.

Используйте эти модные приёмы, чтобы скрыть лишние килограммы и выглядеть стройнее.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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