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10 процедур для невест, чтобы сиять в день свадьбы

2:31
Моя семья » Красота и стиль

Каждая невеста хочет в день свадьбы выглядеть безупречно. Для этого нужно заранее подготовить свою кожу, волосы и тело. Мы собрали 10 бьюти-процедур, которые помогут вам достичь идеального результата и выглядеть на миллион в ваш особенный день.

Свадьба
Фото: commons.wikimedia.org by Brooke Cagle, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Свадьба

1. Пилинг лица (за 2 недели до свадьбы)

Удалите мёртвые клетки кожи, чтобы она выглядела свежей и сияющей. Пилинг поможет сделать кожу гладкой и равномерной.

2. Увлажнение кожи (за 1-2 недели до свадьбы)

Увлажните кожу лица и тела с помощью профессиональных процедур, чтобы избежать шелушений и сухости в день свадьбы.

3. Маска для волос (за 1 неделю до свадьбы)

Нанесите интенсивную питательную маску, чтобы волосы были блестящими и здоровыми. Такая процедура восстановит структуру волос.

4. Массаж (за 1 неделю до свадьбы)

Массаж поможет снять напряжение и улучшить циркуляцию крови, делая вашу кожу более упругой и расслабленной.

5. Педикюр и маникюр (за 2-3 дня до свадьбы)

Идеальные ногти на руках и ногах — это обязательная часть образа невесты. Подготовьте их заранее для долгосрочного эффекта.

6. Загар (за 3-5 дней до свадьбы)

Идеальный золотистый оттенок придаст вам здоровый вид. Лучше всего сделать его за несколько дней до свадьбы, чтобы избежать пятен.

7. Ботокс или филлеры (за 2-3 недели до свадьбы)

Эти процедуры сделают кожу безупречной и помогут избежать мимических морщин на фото.

8. Репетиция укладки (за день до свадьбы)

Репетиция укладки поможет вам убедиться, что выбранная прическа будет держаться в течение всего дня. Это даст возможность скорректировать мелкие детали и избежать неожиданных проблем в день свадьбы.

9. Депиляция (за 2 дня до свадьбы)

Удалите нежелательные волосы за два дня до свадьбы, чтобы избежать раздражений на коже в важный день.

10. Консультация с визажистом (за 1 день до свадьбы)

Пробный макияж поможет вам подобрать идеальный стиль для вашего свадебного образа.

Следуя этому списку процедур, вы сможете уверенно встретить свой особенный день, зная, что выглядите безупречно. 

Уточнения

Неве́ста — девушка или женщина, вступающая в брак.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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