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Педикюр без гель-лака: как избежать проблем с ногтями зимой

2:11
Моя семья » Красота и стиль

Педикюр — это не только эстетическая процедура, но и уход за здоровьем ваших ногтей и кожи стоп. Однако зимой многие женщины задаются вопросом, стоит ли продолжать делать педикюр с покрытием, если большую часть времени мы носим закрытую обувь. Итак, нужно ли наносить гель-лак на ногти в холодное время года? Ответы мы нашли у нейл-мастера Светланы Логиновой, которая работает в этой области уже более 10 лет.

Нога на ногу
Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нога на ногу

Гель-лак зимой: нужно ли покрытие

Хотя покрытие гель-лаком не запрещено зимой, если вы планируете зимний отпуск в теплых странах, оно может быть удобным решением. Но если ваши ноги большую часть времени в закрытой обуви, от покрытия стоит воздержаться.

Светлана отмечает, что даже современный гель может создать избыточное давление на ноготь, особенно в тесной обуви. Это давление способствует развитию онихолизиса — отслоению ногтя от ногтевого ложа. Проблему будет трудно решить без помощи подолога, который проведет гигиенический педикюр и назначит лечение. Чтобы избежать таких неприятностей, лучше отказаться от покрытия и выбрать гигиенический педикюр.

Педикюр без покрытия — это выгодно

Если вы носите закрытую обувь большую часть времени, цветное покрытие ногтей просто не будет видно. Светлана объясняет:

"Для большинства людей в средней полосе страны гелевое покрытие — это лишняя трата денег, ведь оно не заметно, и вся процедура теряет смысл".

В лучшем случае, наслаждаться вашим педикюром будет только ваш партнер.

Экономьте время и силы

Педикюр требует больше времени, чем маникюр. Это связано с тем, что кожа на стопах намного плотнее, а сами ногти на ногах более толстые. Чтобы обработать огрубевшую кожу на пятках и пальцах, мастер использует разогревающие составы или аппарат, что требует дополнительных минут. А если вы выберете педикюр без покрытия, вы существенно сэкономите время, которое сможете посвятить себе.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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