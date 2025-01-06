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Как создать прическу дорогого уровня: секреты голливудских стилистов

3:09
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В последние годы на пике популярности находятся стрижки и окрашивания, которые создают впечатление роскоши. Это не связано с высокой стоимостью услуг, а скорее с впечатляющим результатом. Главная цель — добиться ухоженного и лоснящегося вида, который излучает элегантность и стиль. Давайте узнаем, какие профессиональные советы дают известные стилисты, работающие с мировыми знаменитостями.

Марго Робби
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Марго Робби
  1. Регулярная стрижка — залог красоты. Многие мастера отмечают, что стрижки каждые два месяца стали менее популярны, и это печально. Своевременное удаление сухих и секущихся кончиков значительно улучшает внешний вид волос. Локоны становятся здоровыми, живыми и объемными, а концы приобретают нужную плотность. Особое внимание следует уделять прядям, обрамляющим лицо, так как именно они привлекают внимание окружающих.
  2. Подберите стрижку, которая сочетается с типом ваших волос. Если укладка занимает у вас много времени каждый день, возможно, вы делаете что-то неправильно. Инвестируйте в услуги опытного парикмахера, который подберет форму, идеально подходящую вашему типу лица и волос. В дальнейшем вы сможете поддерживать стрижку в более доступных местах. Главное — научиться работать с естественной текстурой своих локонов, и тогда они будут выглядеть безупречно без особых усилий.
  3. Увлажнение — залог здоровья волос. Состояние волос напрямую влияет на то, насколько пышной или растрепанной будет ваша прическа. Даже самая стильная стрижка может потерять свой шарм, если волосы сухие и обезвоженные. Регулярно увлажняйте их с помощью сывороток, масок, увлажняющих шампуней и кондиционеров. Вьющиеся волосы требуют еще большего увлажнения, так как их структура более сухая.
  4. Укрепление волос. Наши волосы ежедневно подвергаются стрессу даже при обычных процедурах, таких как расчесывание. Окрашивание, безусловно, также оказывает негативное влияние на их состояние. Поэтому не забывайте об укрепляющих процедурах, как в салоне, так и дома.
  5. Защита от высоких температур. Чтобы волосы оставались здоровыми и выглядели эффектно, старайтесь минимизировать использование горячих стайлеров. Если же без них не обойтись, обязательно используйте термозащитные средства. Они не только защищают волосы от перегрева и сухости, но и придают им ухоженный блеск и гладкость.
  6. Сохранение свежего цвета локонов. Тусклые волосы не могут выглядеть дорого. Если вы окрашиваете волосы, следите за регулярностью этой процедуры. Никакая стрижка не будет выглядеть эффектно на безжизненных локонах. Выбирайте щадящие методы окрашивания, такие как балаяж, которые придают волосам естественный блеск и ухоженный вид.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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