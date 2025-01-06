Топ-6 трендов домашнего ухода за кожей на 2025 год

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Домашний уход за кожей важен для поддержания ее здоровья. Рынок косметики активно развивается: улучшаются формулы, проводятся исследования, появляются новые средства. Это приводит к появлению трендов, которые помогают выбрать оптимальные средства для ухода за кожей. Об основных шести направлениях в области домашнего ухода за кожей рассказывает The Voice.

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Основные бьюти-тренды на 2025 год

Главное — состояние кожи: Учитывая состояние кожи, разрабатываются универсальные средства с пометкой "all skin type". Микробиом: Средства с лизатами бактерий, сахаромицетами и ферментированными продуктами остаются популярными. Целостность рогового слоя: Для сохранения барьерных функций кожи важны такие компоненты, как ниацинамид, эктоин, лецитин и церамиды. Для очищения кожи выбирайте пенки с лактобионовой кислотой, гели с энзимами и тонеры-мисты с лавандой и ниацинамидом. Для увлажнения и защиты используйте сыворотки-бустеры с эктоином, ниацинамидом и фосфолипидами лецитина. Для комплексного ухода выбирайте средства, которые не только борются с воспалениями, но и увлажняют, поддерживают микробиом и целостность эпидермального барьера. Сохранение молодости кожи: Важно начинать уход за кожей уже в молодом возрасте, чтобы замедлить возрастные изменения. Комплексный анти-эйдж подход включает увлажнение, антиоксидантную защиту, расслабление зон активной мимики, поддержку коллагенового каркаса, барьерных функций кожи и минимизацию воздействия стресса и окружающей среды. Базовый и специальный уход: Базовый уход — это основа для поддержания здоровья кожи любого типа. Он включает физиологичные средства с безопасными компонентами. Специальный уход дополняет базовый в случаях, когда необходимо решить особые проблемы кожи. Он требует более внимательного применения и может включать средства с ретинолом, витамином С и кислотами.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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