Простые методы для борьбы с отеками: спасаемся от лишней жидкости

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Отечность — это проблема, с которой сталкивается каждая женщина хотя бы раз в жизни. Причины могут быть разные: от нарушений в режиме сна до серьезных заболеваний. Но как же бороться с этим нежелательным явлением и вернуть себе свежий, отдохнувший вид?

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Почему лицо и тело отекают

Утренняя отечность — одна из самых распространенных проблем, особенно в большом городе. Часто она связана с нарушением режима сна и употреблением соленых или алкогольных продуктов накануне. Как только мы ложимся спать с полным желудком или в неудобном положении, жидкость начинает скапливаться. Положите подушку ниже, чтобы улучшить циркуляцию крови, и избегайте соленых блюд перед сном.

Дневная отечность может быть более тревожным сигналом. Если отеки появляются в течение дня, это может указывать на гормональные нарушения, аллергию, инфекции или избыток жирорастворимых витаминов. Особенно важно обратить внимание на отечность при беременности, которая требует наблюдения врача, но часто проходит после родов.

Вечерняя отечность — естественная реакция организма на физическое и эмоциональное напряжение в течение дня. Однако если это сопровождается температурными колебаниями или общим ухудшением самочувствия, стоит проверить состояние сердца, ведь такие симптомы могут сигнализировать о кардиосклерозе или аритмии.

Как справиться с отечностью

Косметолог Елена Григорьева делится несколькими простыми и эффективными методами борьбы с отечностью, которые помогут вернуть свежесть лицу и телу.

Прохладный душ. Это поможет тонизировать сосуды и улучшить кровообращение, что способствует оттоку жидкости.

Массаж лица и шеи. Легкий массаж от центра лица к вискам и вниз по шее к ключицам ускорит лимфоотток, что очень важно при борьбе с отечностью.

Физическая активность. Небольшие упражнения активируют лимфу, а значит, способствуют выведению лишней жидкости.

Питье. Стакан теплой воды с лимоном или зеленый чай помогут ускорить процесс вывода жидкости из организма.

Дренажные маски и патчи. Эти средства творят чудеса с отеками, особенно если предварительно хранить их в холодильнике. Если их под рукой нет, можно использовать чайные пакетики, предварительно положив их в морозильник на 10-15 минут.

Эти простые и доступные методы помогут уменьшить отечность на лице и теле за менее чем час, если вы будете делать их регулярно.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.



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