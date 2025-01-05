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Ошибки при выборе консилера, которые портят макияж

2:24
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, что консилер — это нечто второстепенное, но на самом деле именно он может изменить весь макияж. Подобранный правильно, он скрывает недостатки и делает лицо свежим. Но вот неудачный выбор может превратить лицо в маску, подчеркнув то, что вы хотите скрыть. Как избежать этих ошибок?

Тональный крем
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тональный крем

Почему многие отказываются от консилера

Часто девушки отказываются от консилера, потому что не могут подобрать правильный оттенок. Это может привести к неожиданному результату: недостатки не скрываются, а наоборот, становятся более заметными. Если вы не учли свою кожу или неправильно нанесли средство, вы рискуете подчеркнуть синяки под глазами, морщинки или даже вены. Это разочаровывает и часто приводит к тому, что консилер оказывается заброшен в косметичку. Но не спешите отказываться от этого продукта! Просто нужно правильно подобрать оттенок и консистенцию.

Как выбрать консилер по консистенции

Консилеры различаются по плотности, и это играет важную роль. Визажист Анастасия Хорошева рекомендует легкие консилеры для ежедневного макияжа или лифтинг-эффекта:

"Для естественного макияжа выберите консилеры с текстурой, похожей на воду. Они не создадут эффекта маски и будут выглядеть очень натурально".

Для вечернего макияжа или в случае, когда нужно, чтобы макияж продержался долго, лучше выбрать более плотные консилеры.

Не забывайте, что все средства для макияжа нужно закрепить с помощью пудры или фиксирующего спрея, чтобы они не смазались и продержались весь день или ночь.

Как подобрать идеальный оттенок консилера

Одним из самых распространенных ошибок является выбор консилера, который темнее вашего натурального оттенка кожи. Это абсолютно неверно. Под глаза лучше выбирать консилер на тон светлее вашего естественного оттенка, чтобы создать эффект подсвечивания. При этом сильно высветлять область под глазами не нужно — это привлечет внимание к морщинам.

Важно! Консилер в розовом оттенке идеально освежает лицо, придает ему здоровый вид и убирает усталость. Поэтому хотя бы одно средство такого оттенка должно быть в вашей косметичке.

Уточнения

Консилер (англиц. от conceal «прятать; маскировать; скрывать») маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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