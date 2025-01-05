3 главных тренда для выгодных инвестиций в недвижимость

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Рынок недвижимости постоянно меняется, и чтобы сделать удачные инвестиции, важно понимать ключевые тренды. Специалисты Art Estate, имеющие более 20 лет опыта, поделились своими рекомендациями, которые помогут сделать правильный выбор и получить прибыль. О чем стоит помнить инвестору?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рука с ключами от квартиры

1. Знание рынка и демографии: ключ к успеху

Прежде чем вкладываться в недвижимость, важно понимать, что происходит на строительном рынке и учитывать особенности демографии. Например, повышение цен на бензин в последние месяцы приведет к тому, что всё больше специалистов, работающих в центре крупных городов, будут искать квартиры ближе к офису, чтобы экономить время на дорогу. Это создаст спрос на аренду жилья в центральных районах. Важно учитывать такие переменные, чтобы сделать правильный прогноз.

2. Использование "суперциклов" экономики

Опытные инвесторы знают, что рынок недвижимости, как и финансовые рынки, подвержен циклическим колебаниям. Изучив статистику за 30-40 лет, можно построить довольно точные прогнозы колебаний. В России рынок недвижимости относительно молодой (всего 30 лет), но быстро адаптирует зарубежный опыт. Используйте эти знания для того, чтобы увидеть, какие перспективы открывает рынок в долгосрочной перспективе.

3. Два глобальных тренда: мобильность и демократизация

Молодое поколение всё чаще отказывается от традиционной идеи "собственного семейного гнездышка". Вместо этого они создают гибкие форматы жилья, предпочитают меньшие расходы и путешествия. Важно учитывать этот тренд. Также современные люди хотят, чтобы вся инфраструктура была доступна в шаговой доступности. Это касается как жилой, так и коммерческой недвижимости. Сегодня высоколиквидными считаются инвестиции в новостройки с коммерческими помещениями на первых этажах, ведь это удобно для жителей.

4. Консультируйтесь с экспертами

Не стоит пренебрегать помощью специалистов. Часто их многолетний опыт и знания рынка могут значительно повысить вашу прибыль. Даже самый тщательный анализ рынка не даст того же эффекта, что консультация с профессионалами, которые работают с крупными застройщиками. Опыт важен!

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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