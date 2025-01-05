Утренние отеки? Вот что поможет избавиться от этого

Если вы замечаете, что даже при нормальном весе лицо выглядит опухшим, а тело часто кажется отечным, дело, скорее всего, в задержке жидкости в организме. Отечность может появляться по разным причинам, но главное — это не признак лишнего веса, а нарушение баланса жидкости. Как с этим бороться и вернуть себе легкость?

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Здоровое питание — первый шаг к победе над отеками

Первое, с чего стоит начать, — это пересмотр рациона. Соль и сахар — главные враги в борьбе с отечностью.

"Солёная пища способствует задержке жидкости, а сладкие и обработанные продукты делают ситуацию только хуже", — объясняет нутрициолог Юлия Шарапова.

Если вы хотите уменьшить отеки, ограничьте их в своем питании.

Поддержание здорового веса

Избыточный вес часто становится причиной отечности. Он создаёт дополнительную нагрузку на внутренние органы, включая сердечно-сосудистую систему.

"Лишний вес ведет к высокому давлению, что в свою очередь может усиливать отеки", — отмечает Юлия.

Следите за своим весом, чтобы избежать этих проблем.

Физическая активность и лимфодренаж

Регулярные физические нагрузки — важный инструмент в борьбе с отеками.

"Упражнения улучшают кровообращение и помогают уменьшить отечность", — говорит специалист.

Она также советует лимфодренажные упражнения, такие как "Тараканчик", чтобы запустить метаболизм и активизировать работу кишечника. Для выполнения упражнения лягте на спину, поднимите руки и ноги вверх и начните слегка потряхивать ими в течение 1 минуты.

Питьевой режим и отказ от вредных привычек

Соблюдение питьевого режима помогает избежать обезвоживания, но важно не злоупотреблять жидкостью перед сном.

"Рекомендуется пить 30 мл воды на 1 кг веса в день", — поясняет Юлия.

Кроме того, алкоголь и курение способствуют обезвоживанию и могут усиливать отеки.

Отдых и сон

Недостаток сна — еще один фактор, влияющий на отечность. Для нормализации обмена веществ и регуляции жидкости важно высыпаться и ложиться спать до 22:30.

"Высокое давление, часто связанное с недосыпом, может приводить к опухлости лица и тела", — предупреждает эксперт.

Иван-чай с мелиссой

Завершить день можно отличным напитком. Иван-чай с мелиссой поможет снять напряжение, улучшить обмен веществ и очистить кишечник. Это также способствует снижению веса и нормализации работы лимфы.

Возьмите на заметку эти простые рекомендации для уменьшения отеков. Но если отечность становится хронической или сопровождается другими симптомами, обязательно обратитесь к специалисту.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.



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