Утренние отеки? Вот что поможет избавиться от этого

Если вы замечаете, что даже при нормальном весе лицо выглядит опухшим, а тело часто кажется отечным, дело, скорее всего, в задержке жидкости в организме. Отечность может появляться по разным причинам, но главное — это не признак лишнего веса, а нарушение баланса жидкости. Как с этим бороться и вернуть себе легкость?
Первое, с чего стоит начать, — это пересмотр рациона. Соль и сахар — главные враги в борьбе с отечностью.
"Солёная пища способствует задержке жидкости, а сладкие и обработанные продукты делают ситуацию только хуже", — объясняет нутрициолог Юлия Шарапова.
Если вы хотите уменьшить отеки, ограничьте их в своем питании.
Избыточный вес часто становится причиной отечности. Он создаёт дополнительную нагрузку на внутренние органы, включая сердечно-сосудистую систему.
"Лишний вес ведет к высокому давлению, что в свою очередь может усиливать отеки", — отмечает Юлия.
Следите за своим весом, чтобы избежать этих проблем.
Регулярные физические нагрузки — важный инструмент в борьбе с отеками.
"Упражнения улучшают кровообращение и помогают уменьшить отечность", — говорит специалист.
Она также советует лимфодренажные упражнения, такие как "Тараканчик", чтобы запустить метаболизм и активизировать работу кишечника. Для выполнения упражнения лягте на спину, поднимите руки и ноги вверх и начните слегка потряхивать ими в течение 1 минуты.
Соблюдение питьевого режима помогает избежать обезвоживания, но важно не злоупотреблять жидкостью перед сном.
"Рекомендуется пить 30 мл воды на 1 кг веса в день", — поясняет Юлия.
Кроме того, алкоголь и курение способствуют обезвоживанию и могут усиливать отеки.
Недостаток сна — еще один фактор, влияющий на отечность. Для нормализации обмена веществ и регуляции жидкости важно высыпаться и ложиться спать до 22:30.
"Высокое давление, часто связанное с недосыпом, может приводить к опухлости лица и тела", — предупреждает эксперт.
Завершить день можно отличным напитком. Иван-чай с мелиссой поможет снять напряжение, улучшить обмен веществ и очистить кишечник. Это также способствует снижению веса и нормализации работы лимфы.
Возьмите на заметку эти простые рекомендации для уменьшения отеков. Но если отечность становится хронической или сопровождается другими симптомами, обязательно обратитесь к специалисту.
Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
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