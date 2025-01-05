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Обмен косметикой: когда любовь к подруге может привести к инфекции

2:49
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, что не будет ничего страшного, если одолжить подруге тушь или помаду для губ, но на самом деле такие "мелочи" могут привести к серьезным последствиям. Что может скрываться в вашей косметичке, если вы решили поделиться средствами с близким человеком?

Набор кистей для макияжа
Фото: unsplash.com by Alysa Bajenaru, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Набор кистей для макияжа

Почему нельзя делиться косметикой

Как бы вы ни любили свою подругу, есть вещи, которые нельзя передавать даже самым близким. Дерматолог Елена Круглова предупреждает: косметика, которая контактирует с слизистыми или кожей, может стать переносчиком опасных бактерий. Вы не можете знать, есть ли у вашей подруги герпес или другая инфекция, а после одного использования средства — проблемы могут быть на вашей стороне.

Карандаш для губ и помада

"Любые продукты, которые касаются слизистых, лучше не делить с другими людьми", — утверждает Елена. Даже если подруга всего один раз попросила карандаш для губ, не стоит соглашаться.

Герпес, простуда или другие инфекции могут незаметно перейти к вам через такой "обмен".

Средства в баночках: опасность с каждым касанием

Когда косметика находится в банке без дозатора, риск заражения многократно увеличивается.

"Вы не можете контролировать, использует ли ваша подруга ватные палочки или пальцы", — поясняет дерматолог.

Каждый раз, касаясь баночки руками, она может занести бактерии. В результате — раздражение или воспаление на коже. Даже если кажется, что средство безопасно, лучше не рисковать и оставить его только для себя.

Дезодоранты: личное средство

Кажется, что дезодорант — это совсем не тот продукт, который мог бы стать причиной проблем. Однако, как объясняет эксперт, дезодорант — это личная гигиеническая вещь, которую лучше не делить с кем-либо, особенно если на коже есть повреждения. Даже антибактериальные дезодоранты не справятся с бактериями, которые могут попасть на средство от другого человека.

Тушь для ресниц: скрытая угроза

Тушь — это один из самых популярных косметических продуктов, которыми обменятся подруги. Но даже здесь скрывается риск. Как и в случае с помадой или карандашом для губ, тушь контактирует с слизистой глаз, что делает её опасной для использования несколькими людьми. После каждого использования туши, щеточка может быть заражена бактериями, которые приведут к конъюнктивиту или другим заболеваниям глаз.

Что делать

Если вы хотите избежать неприятных последствий, не делитесь косметическими средствами, особенно теми, которые контактируют с кожей или слизистыми оболочками. Забота о личной гигиене и здоровье должна быть на первом месте.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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