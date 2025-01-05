Как избавиться от гормональных прыщей: топ-3 средства и советы по уходу

Как бы вы ни ухаживали за кожей, гормональные колебания могут повлиять на её состояние. Даже если ваша кожа идеально чистая, прыщи могут появиться в самый неподходящий момент — и это не случайность. Стресс, менструальный цикл или гормональные изменения могут спровоцировать акне в любой момент, и не только у подростков, но и у взрослых женщин. Так что делать, если гормональные прыщи испортили настроение? Ответ есть!
Этот тип акне чаще всего встречается у женщин и может проявляться в любом возрасте — даже после 30 лет. Гормональные скачки становятся причиной высыпаний, которые часто локализуются в нижней части лица. Такие прыщи могут появиться как у тех, кто уже сталкивался с акне, так и у тех, кто раньше не знал об этой проблеме.
Как объясняет дерматолог Ирина Куроедова, гормональные прыщи могут быть связаны с менструальным циклом, когда происходит повышение уровня тестостерона. Помимо менструации, такие проблемы могут возникать из-за колебаний гормонов во время беременности, менопаузы или синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), который вызывает сбой в гормональном фоне.
Главные признаки:
Ирина Куроедова утверждает, что гормональные прыщи можно не только лечить, но и предотвращать, если правильно заботиться о коже и следить за уровнем гормонов в организме. Особенно важно контролировать диету и избегать продуктов, которые могут усугубить состояние.
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
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