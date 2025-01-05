Как избавиться от гормональных прыщей: топ-3 средства и советы по уходу

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Как бы вы ни ухаживали за кожей, гормональные колебания могут повлиять на её состояние. Даже если ваша кожа идеально чистая, прыщи могут появиться в самый неподходящий момент — и это не случайность. Стресс, менструальный цикл или гормональные изменения могут спровоцировать акне в любой момент, и не только у подростков, но и у взрослых женщин. Так что делать, если гормональные прыщи испортили настроение? Ответ есть!

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка с акне

Что такое гормональное акне

Этот тип акне чаще всего встречается у женщин и может проявляться в любом возрасте — даже после 30 лет. Гормональные скачки становятся причиной высыпаний, которые часто локализуются в нижней части лица. Такие прыщи могут появиться как у тех, кто уже сталкивался с акне, так и у тех, кто раньше не знал об этой проблеме.

Как объясняет дерматолог Ирина Куроедова, гормональные прыщи могут быть связаны с менструальным циклом, когда происходит повышение уровня тестостерона. Помимо менструации, такие проблемы могут возникать из-за колебаний гормонов во время беременности, менопаузы или синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), который вызывает сбой в гормональном фоне.

Как распознать гормональные прыщи

Главные признаки:

Высыпания преимущественно в нижней части лица.

Усиление акне перед менструацией, когда уровень тестостерона повышается.

Как бороться с гормональным акне

Перекись бензоила — это лучшее средство для борьбы с акне. Она уничтожает бактерии, вызывающие воспаления, и помогает предотвратить их повторное появление. Существует несколько концентраций, но для максимальной эффективности рекомендуется использовать 2,5-10% перекись.

Профилактический уход. Даже если акне нет, продолжайте ухаживать за кожей. Используйте солнцезащитные средства и ретиноиды, которые помогают предотвращать воспаления. Альфа-гидроксикислоты и салициловая кислота могут быть полезны, если ваша кожа их переносит.

Правильное питание. Рацион играет важную роль в здоровье кожи. Молочные продукты, особенно обезжиренные, могут ухудшить состояние акне, так как они способствуют выработке тестостерона. Также стоит избегать продуктов с высоким содержанием сахара и рафинированных углеводов, которые могут повысить уровень инсулина, что в свою очередь провоцирует гормональные скачки и воспаления.

Советы от врача

Ирина Куроедова утверждает, что гормональные прыщи можно не только лечить, но и предотвращать, если правильно заботиться о коже и следить за уровнем гормонов в организме. Особенно важно контролировать диету и избегать продуктов, которые могут усугубить состояние.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



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