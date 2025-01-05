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Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025

2:29
Моя семья » Красота и стиль

Белые кроссовки, которые долгое время были универсальными фаворитами, теряют свою популярность. Но не переживайте — на смену им приходят яркие и оригинальные модели, которые легко впишутся в самые стильные образы этого сезона.

Nike
Фото: Openverse by kikfoto, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Nike

3 вида кроссовок, которые будут в тренде летом 2025 года

  1. Кроссовки с животным принтом. Возвращение животного принта не могло не повлиять на уличную моду. Леопардовый, зебровый, змеиный и даже коровий принт — эти рисунки заняли почетные места на кроссовках и стали символом яркости и уверенности. Подходят такие кроссовки не только для смелых экспериментов с образом, но и для создания сбалансированных нарядов, когда принт уравновешивается нейтральными цветами одежды.
  2. Металлические кроссовки. Если вы хотите добавить немного гламура в повседневный стиль, металлические кроссовки станут вашим must-have. С золотыми, серебряными или розовыми металлическими оттенками, они придают любому наряду элегантность и утонченность. Винтажные детали и футуристичный дизайн делают эти модели настоящими звездами сезона. Идеальны для тех, кто ищет баланс между комфортом и стилем.
  3. Яркие кроссовки. Цвет — это всегда весело, и в летнем сезоне 2025 года кроссовки ярких расцветок вытесняют белые и минималистичные модели. Классические модели, такие как Adidas Gazelle, Campus и Spezial, снова появляются в ярких красных, желтых и зеленых оттенках. Такие кроссовки идеально подходят для тех, кто хочет добавить динамичности и свежести в свой образ.

Почему это важно

Эти три стилистические тренда — это не просто обувь, а способ заявить о себе. Сочетая кроссовки с принтами с монохромными нарядами, металлические модели можно носить с джинсами и футболками, а яркие кроссовки идеально подходят для смелых контрастных сочетаний. Все эти модели универсальны и подойдут как для повседневных нарядов, так и для создания более ярких и заметных образов.

Белые кроссовки уходят в прошлое, а вот эти три модели займут их место, став самыми стильными и актуальными в летнем сезоне 2025 года.

Уточнения

Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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