Скраб с рисовой мукой: мягкое очищение для проблемной кожи

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Если ваша кожа склонна к воспалениям и требует деликатного ухода, попробуйте ультранежный скраб с рисовой мукой. Это простое домашнее средство не только мягко отшелушивает, но и улучшает состояние кожи, делая её более гладкой и сияющей.

Фото: flickr.com by LG전자, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Женщина ухаживает за лицом

Польза рисовой муки для кожи

Богатый состав: антиоксиданты, витамины и минералы питают кожу и придают ей здоровый вид.

антиоксиданты, витамины и минералы питают кожу и придают ей здоровый вид. Осветляющий эффект: рисовая мука помогает уменьшить пигментные пятна и следы от акне.

рисовая мука помогает уменьшить пигментные пятна и следы от акне. Противовоспалительное действие: идеально подходит для жирной и проблемной кожи, снимая воспаления.

идеально подходит для жирной и проблемной кожи, снимая воспаления. Деликатный помол: подходит даже для чувствительной кожи, не повреждая её.

Какую муку выбрать

Лучше всего использовать муку из бурого риса, так как она богаче полезными веществами. Однако и белый рис прекрасно справится с задачей. Готовую муку можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно, перемолов рис в кофемолке и просеяв через сито.

Ингредиенты для скраба

1 ст. л. органического мёда.

1 ст. л. натурального йогурта.

1 ч. л. сухих цветов ромашки (можно заменить на розу или жасмин).

1/4 чашки рисовой муки.

5 капель эфирного масла чайного дерева.

1-2 ст. л. воды.

Как приготовить и использовать скраб

Шаг 1 : Если вы делаете рисовую муку самостоятельно, перемелите ¼ чашки риса в кофемолке, просейте через сито.

: Если вы делаете рисовую муку самостоятельно, перемелите ¼ чашки риса в кофемолке, просейте через сито. Шаг 2 : Смешайте рисовую муку, цветы ромашки и эфирное масло в стеклянной баночке. Храните смесь в сухом месте.

: Смешайте рисовую муку, цветы ромашки и эфирное масло в стеклянной баночке. Храните смесь в сухом месте. Шаг 3 : Перед использованием добавьте к смеси мёд, йогурт и немного воды, чтобы получить пастообразную консистенцию.

: Перед использованием добавьте к смеси мёд, йогурт и немного воды, чтобы получить пастообразную консистенцию. Шаг 4: Очистите лицо, нанесите скраб мягкими массирующими движениями, оставьте на 2-3 минуты, затем смойте тёплой водой. После процедуры нанесите увлажняющий крем.

Важные советы

Используйте скраб не чаще 1-2 раз в неделю, чтобы избежать пересушивания или раздражения кожи.

Избегайте области вокруг глаз и не используйте скраб на повреждённой или воспалённой коже.

Этот домашний скраб станет отличным дополнением к вашему уходу за кожей, мягко очищая её и улучшая состояние.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток.



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