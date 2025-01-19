Скраб с рисовой мукой: мягкое очищение для проблемной кожи

Если ваша кожа склонна к воспалениям и требует деликатного ухода, попробуйте ультранежный скраб с рисовой мукой. Это простое домашнее средство не только мягко отшелушивает, но и улучшает состояние кожи, делая её более гладкой и сияющей.
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Женщина ухаживает за лицом
Польза рисовой муки для кожи
Богатый состав: антиоксиданты, витамины и минералы питают кожу и придают ей здоровый вид.
Осветляющий эффект: рисовая мука помогает уменьшить пигментные пятна и следы от акне.
Противовоспалительное действие: идеально подходит для жирной и проблемной кожи, снимая воспаления.
Деликатный помол: подходит даже для чувствительной кожи, не повреждая её.
Какую муку выбрать
Лучше всего использовать муку из бурого риса, так как она богаче полезными веществами. Однако и белый рис прекрасно справится с задачей. Готовую муку можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно, перемолов рис в кофемолке и просеяв через сито.
Ингредиенты для скраба
1 ст. л. органического мёда.
1 ст. л. натурального йогурта.
1 ч. л. сухих цветов ромашки (можно заменить на розу или жасмин).
1/4 чашки рисовой муки.
5 капель эфирного масла чайного дерева.
1-2 ст. л. воды.
Как приготовить и использовать скраб
Шаг 1: Если вы делаете рисовую муку самостоятельно, перемелите ¼ чашки риса в кофемолке, просейте через сито.
Шаг 2: Смешайте рисовую муку, цветы ромашки и эфирное масло в стеклянной баночке. Храните смесь в сухом месте.
Шаг 3: Перед использованием добавьте к смеси мёд, йогурт и немного воды, чтобы получить пастообразную консистенцию.
Шаг 4: Очистите лицо, нанесите скраб мягкими массирующими движениями, оставьте на 2-3 минуты, затем смойте тёплой водой. После процедуры нанесите увлажняющий крем.
Важные советы
Используйте скраб не чаще 1-2 раз в неделю, чтобы избежать пересушивания или раздражения кожи.
Избегайте области вокруг глаз и не используйте скраб на повреждённой или воспалённой коже.
Этот домашний скраб станет отличным дополнением к вашему уходу за кожей, мягко очищая её и улучшая состояние.
Уточнения
Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток.