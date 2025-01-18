Увлажнение и релакс: массажные плитки для домашнего спа

2:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Массажные плитки — это не только удобное, но и роскошное средство для ухода за кожей. Они увлажняют, расслабляют и улучшают кровообращение, даря вашей коже бархатистую гладкость. Узнайте, как самостоятельно сделать массажную плитку с уникальным рецептом, адаптируя его под свои потребности.

Фото: freepik Массаж

Польза массажной плитки

Расслабление и снятие стресса : магниевые хлопья в составе борются с нервным напряжением, а эфирные масла усиливают релаксирующий эффект.

: магниевые хлопья в составе борются с нервным напряжением, а эфирные масла усиливают релаксирующий эффект. Облегчение мышечной боли: помогает восстановиться после тренировки или напряжённого дня.

помогает восстановиться после тренировки или напряжённого дня. Интенсивное увлажнение: масла какао и ши насыщают кожу, делая её мягкой и эластичной.

масла какао и ши насыщают кожу, делая её мягкой и эластичной. Массажный эффект: бобы адзуки действуют как нежный скраб, стимулируя кровообращение.

Ингредиенты для плитки

1/2 чашки масла какао.

1/2 чашки масла ши.

1/4 чашки воска в гранулах.

1 ст. л. масла жожоба.

2 ч. л. измельчённых магниевых хлопьев.

140-200 капель эфирных масел (по желанию).

1/4 чашки бобов адзуки (или других мелких зёрен).

Силиконовая форма.

Как сделать массажную плитку

Растопите масла и воск

Смешайте масла какао, ши, жожоба и воск в миске. Подогревайте смесь в микроволновке 30-секундными интервалами, помешивая, пока ингредиенты полностью не растают.

Добавьте магниевые хлопья и эфирные масла

После небольшого остывания добавьте измельчённые магниевые хлопья и эфирные масла. Для аромата и действия выберите один из миксов:

Для сна: ветивер, лаванда, ромашка, иланг-иланг.

ветивер, лаванда, ромашка, иланг-иланг. Для бодрости: апельсин, мята, розмарин.

апельсин, мята, розмарин. Для снятия мышечной боли: корица, гвоздика, мята.

Подготовьте форму

В каждую ячейку формы добавьте немного бобов адзуки, чтобы усилить массажный эффект.

Залейте смесь

Аккуратно залейте форму, избавьтесь от пузырьков воздуха, слегка постучав формой о стол.

Дайте застыть

Оставьте плитки застывать при комнатной температуре или поместите в холодильник на 30 минут.

Советы по хранению и использованию

Храните плитки в прохладном месте, обернув вощеной бумагой, чтобы избежать слипания.

Используйте плитку на слегка влажную кожу после ванны или душа.

Сделанные своими руками массажные плитки не только полезны для кожи, но и становятся приятным ритуалом ухода за собой. Добавьте эфирные масла по своему вкусу и наслаждайтесь их эффектом!

Уточнения

Масса́ж - одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.