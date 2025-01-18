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Увлажнение и релакс: массажные плитки для домашнего спа

2:53
Моя семья » Красота и стиль

Массажные плитки — это не только удобное, но и роскошное средство для ухода за кожей. Они увлажняют, расслабляют и улучшают кровообращение, даря вашей коже бархатистую гладкость. Узнайте, как самостоятельно сделать массажную плитку с уникальным рецептом, адаптируя его под свои потребности.

Массаж
Фото: freepik
Массаж

Польза массажной плитки

  • Расслабление и снятие стресса: магниевые хлопья в составе борются с нервным напряжением, а эфирные масла усиливают релаксирующий эффект.
  • Облегчение мышечной боли: помогает восстановиться после тренировки или напряжённого дня.
  • Интенсивное увлажнение: масла какао и ши насыщают кожу, делая её мягкой и эластичной.
  • Массажный эффект: бобы адзуки действуют как нежный скраб, стимулируя кровообращение.

Ингредиенты для плитки

  • 1/2 чашки масла какао.
  • 1/2 чашки масла ши.
  • 1/4 чашки воска в гранулах.
  • 1 ст. л. масла жожоба.
  • 2 ч. л. измельчённых магниевых хлопьев.
  • 140-200 капель эфирных масел (по желанию).
  • 1/4 чашки бобов адзуки (или других мелких зёрен).
  • Силиконовая форма.

Как сделать массажную плитку

Растопите масла и воск

  • Смешайте масла какао, ши, жожоба и воск в миске. Подогревайте смесь в микроволновке 30-секундными интервалами, помешивая, пока ингредиенты полностью не растают.

Добавьте магниевые хлопья и эфирные масла

  • После небольшого остывания добавьте измельчённые магниевые хлопья и эфирные масла. Для аромата и действия выберите один из миксов:
  • Для сна: ветивер, лаванда, ромашка, иланг-иланг.
  • Для бодрости: апельсин, мята, розмарин.
  • Для снятия мышечной боли: корица, гвоздика, мята.

Подготовьте форму

  • В каждую ячейку формы добавьте немного бобов адзуки, чтобы усилить массажный эффект.

Залейте смесь

  • Аккуратно залейте форму, избавьтесь от пузырьков воздуха, слегка постучав формой о стол.

Дайте застыть

  • Оставьте плитки застывать при комнатной температуре или поместите в холодильник на 30 минут.

Советы по хранению и использованию

  • Храните плитки в прохладном месте, обернув вощеной бумагой, чтобы избежать слипания.
  • Используйте плитку на слегка влажную кожу после ванны или душа.

Сделанные своими руками массажные плитки не только полезны для кожи, но и становятся приятным ритуалом ухода за собой. Добавьте эфирные масла по своему вкусу и наслаждайтесь их эффектом!

Уточнения

Масса́ж - одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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