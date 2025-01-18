Увлажнение и релакс: массажные плитки для домашнего спа

Массажные плитки — это не только удобное, но и роскошное средство для ухода за кожей. Они увлажняют, расслабляют и улучшают кровообращение, даря вашей коже бархатистую гладкость. Узнайте, как самостоятельно сделать массажную плитку с уникальным рецептом, адаптируя его под свои потребности.
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Массаж
Польза массажной плитки
Расслаблениеи снятие стресса: магниевые хлопья в составе борются с нервным напряжением, а эфирные масла усиливают релаксирующий эффект.
Облегчение мышечной боли: помогает восстановиться после тренировки или напряжённого дня.
Интенсивное увлажнение: масла какао и ши насыщают кожу, делая её мягкой и эластичной.
Массажный эффект: бобы адзуки действуют как нежный скраб, стимулируя кровообращение.
Ингредиенты для плитки
1/2 чашки масла какао.
1/2 чашки масла ши.
1/4 чашки воска в гранулах.
1 ст. л. масла жожоба.
2 ч. л. измельчённых магниевых хлопьев.
140-200 капель эфирных масел (по желанию).
1/4 чашки бобов адзуки (или других мелких зёрен).
Силиконовая форма.
Как сделать массажную плитку
Растопите масла и воск
Смешайте масла какао, ши, жожоба и воск в миске. Подогревайте смесь в микроволновке 30-секундными интервалами, помешивая, пока ингредиенты полностью не растают.
Добавьте магниевые хлопья и эфирные масла
После небольшого остывания добавьте измельчённые магниевые хлопья и эфирные масла. Для аромата и действия выберите один из миксов:
Для сна: ветивер, лаванда, ромашка, иланг-иланг.
Для бодрости: апельсин, мята, розмарин.
Для снятия мышечной боли: корица, гвоздика, мята.
Подготовьте форму
В каждую ячейку формы добавьте немного бобов адзуки, чтобы усилить массажный эффект.
Залейте смесь
Аккуратно залейте форму, избавьтесь от пузырьков воздуха, слегка постучав формой о стол.
Дайте застыть
Оставьте плитки застывать при комнатной температуре или поместите в холодильник на 30 минут.
Советы по хранению и использованию
Храните плитки в прохладном месте, обернув вощеной бумагой, чтобы избежать слипания.
Используйте плитку на слегка влажную кожу после ванны или душа.
Сделанные своими руками массажные плитки не только полезны для кожи, но и становятся приятным ритуалом ухода за собой. Добавьте эфирные масла по своему вкусу и наслаждайтесь их эффектом!
Уточнения
Масса́ж - одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.