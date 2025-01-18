Косметический лёд для лица: простые рецепты и важные советы

Ритуалы красоты с использованием льда известны с давних времён. Екатерина Великая и Диана-де Пуатье были поклонницами этого метода, отмечая его омолаживающий эффект. Сегодня косметический лёд остаётся популярным средством для ухода за кожей, благодаря доступности и эффективности. Разберёмся, в чём его польза и как приготовить лучшие рецепты для вашей кожи.
Фото: Openphoto.net by Darren Hester, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Кубики льда
Польза косметического льда
Протирание кожи кубиками льда стимулирует кровообращение. Холод сужает поверхностные сосуды и расширяет глубокие, что улучшает обмен веществ, уменьшает отёки и придаёт коже здоровый румянец. Регулярное применение укрепляет сосуды, что способствует долгосрочному улучшению состояния кожи.
Если использовать не обычную воду, а отвары трав, соки или молочные продукты, эффект от процедуры усиливается в несколько раз.
Когда лёд противопоказан
Несмотря на пользу, лёд не подойдёт в следующих случаях:
Купероз или сосудистая сетка: холод может усугубить проблему, вызвав новые звёздочки.