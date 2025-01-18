Когда лучше отказаться от маникюра и педикюра: 5 причин для отмены записи

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Маникюр и педикюр — любимая процедура многих женщин, позволяющая заботиться о ногтях и добавлять в образ стильный акцент. Но не всегда поход в салон красоты — правильное решение. Иногда лучше отложить визит, чтобы избежать проблем с ногтевой пластиной или не получить некачественный результат. Разберём, в каких случаях стоит отказаться от процедуры.

Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маникюр

Приём антибиотиков

Во время курса антибиотиков или сразу после его завершения не стоит делать маникюр с гель-лаком. Лампы для сушки покрытия могут повредить ногтевую пластину, ведь кожа и ногти становятся более чувствительными. Это может привести к ожогам или появлению дефектов. Особенно осторожной стоит быть в случаях, когда наблюдаются гормональные изменения, например, начало приёма контрацептивов или менопауза.

Лечение грибка

Если у вас был онихомикоз, лучше дождаться полного восстановления ногтевой пластины. Даже после выздоровления ногти остаются ослабленными, и воздействие гель-лака может спровоцировать рецидив. В таких случаях идеально подойдут процедуры, направленные на гигиенический уход.

Травмы ногтей

Повреждённая ногтевая пластина — серьёзная причина отложить маникюр. Если ноготь начал отслаиваться или под ним появилась гематома, стоит дождаться, пока травма заживёт. Нанесение покрытия на повреждённый ноготь может усугубить ситуацию.

Самостоятельное удаление гель-лака

Если вы сняли гель-лак дома, ногти могут быть повреждены: оторван верхний слой, ногтевая пластина становится тоньше. На такие ногти новое покрытие ложится хуже и может быстро отслаиваться. Лучше дать ногтям время восстановиться.

Избыточный уход за руками

Использование питательных масел и кремов — отличная привычка. Но перед маникюром стоит отказаться от жирных средств. Они мешают хорошей адгезии гель-лака, что снижает его стойкость. Лучше прекратить интенсивное увлажнение за сутки до записи.

Итог

Иногда лучше дать ногтям отдохнуть, чтобы избежать проблем и сохранить их здоровье. Правильный уход и своевременный отказ от процедур помогут добиться идеального результата.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus - кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



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