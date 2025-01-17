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Экспресс-маникюр в трендовом цвете: трюк о котором заговорил весь интернет

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Случалось ли тебе расстраиваться из-за того, что в палитре мастера нет идеального оттенка лака? Особенно если это трендовый блестящий или необычный цвет, который только что стал популярным. В таких случаях есть способ спасти ситуацию, и для этого даже не потребуется ждать пополнения коллекции мастера. Всё, что нужно, — это твоя палетка теней для век!

Маникюр
Фото: freepik
Маникюр

Как использовать тени для маникюра

Оказывается, тени для век можно применить в создании уникального маникюра. Их яркие пигменты часто ничем не уступают профессиональным материалам для ногтей, а иногда даже превосходят их по насыщенности. Вот пошаговая инструкция:

Подготовь ногти

  • Нанеси на ногтевую пластину прозрачную базу. Это не только защитит ногти, но и обеспечит лучшую адгезию для пигмента.

Добавь цвет

  • Пока база не высохла, аккуратно припудри ногти выбранным оттенком теней. Используй кисточку, чтобы равномерно распределить пигмент и добиться нужного эффекта.

Закрепи результат

  • Просуши покрытие, а затем нанеси топ для фиксации и блеска. Именно так работают профессиональные втирки для ногтей, которые часто используют в салонах.

Преимущества лайфхака

  • Позволяет создать уникальные цвета и текстуры.
  • Экономит деньги на покупку новых лаков.
  • Даёт возможность экспериментировать с оттенками из твоей косметички.

Теперь ты знаешь, как превратить даже базовый набор косметики в инструмент для стильного маникюра. Не бойся пробовать новое — результат тебя точно порадует.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus - кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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