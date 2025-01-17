Экспресс-маникюр в трендовом цвете: трюк о котором заговорил весь интернет

Случалось ли тебе расстраиваться из-за того, что в палитре мастера нет идеального оттенка лака? Особенно если это трендовый блестящий или необычный цвет, который только что стал популярным. В таких случаях есть способ спасти ситуацию, и для этого даже не потребуется ждать пополнения коллекции мастера. Всё, что нужно, — это твоя палетка теней для век!
Оказывается, тени для век можно применить в создании уникального маникюра. Их яркие пигменты часто ничем не уступают профессиональным материалам для ногтей, а иногда даже превосходят их по насыщенности. Вот пошаговая инструкция:
Теперь ты знаешь, как превратить даже базовый набор косметики в инструмент для стильного маникюра. Не бойся пробовать новое — результат тебя точно порадует.
Маникю́р (от лат. manus - кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).
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