Хиппи-стиль 2025: как носить трендовые вещи с современным шиком

Стиль хиппи — это не просто направление моды, а целая философия, зародившаяся в середине прошлого века. Он пропагандирует свободу от общественных рамок, гармонию с природой и любовь к самовыражению. Яркие цвета, натуральные ткани, этнические элементы и множество аксессуаров — всё это делает хиппи-стиль уникальным и узнаваемым.
Стиль хиппи возник в 1950-60-х годах и совпал с началом сексуальной революции. Молодёжь стремилась к свободе и отказывалась от жестких социальных норм. Основные черты их одежды:
Вещи, вдохновлённые индийскими нарядами, марокканским стилем и геометрией индейцев, подчеркивали связь с природой и самобытность.
Для хиппи характерны свободные, удобные фасоны:
Эта одежда не сковывает движений, создавая ощущение комфорта и лёгкости.
Аксессуары в стиле хиппи подчеркивают индивидуальность. Среди них:
Несмотря на непринятие рамок, хиппи-стиль оказал большое влияние на моду, породив такие направления, как этно, бохо и хиппи-шик. Сегодня он остаётся актуальным благодаря своей яркости и лёгкости. Современные дизайнеры предлагают:
Хиппи-стиль продолжает вдохновлять новое поколение на самовыражение и поиск гармонии.
Хи́ппи (англ. hippie или hippy) — философия и субкультура, изначально возникшая в 1960-х годах в США.
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