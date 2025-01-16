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Хиппи-стиль 2025: как носить трендовые вещи с современным шиком

3:03
Моя семья » Красота и стиль

Стиль хиппи — это не просто направление моды, а целая философия, зародившаяся в середине прошлого века. Он пропагандирует свободу от общественных рамок, гармонию с природой и любовь к самовыражению. Яркие цвета, натуральные ткани, этнические элементы и множество аксессуаров — всё это делает хиппи-стиль уникальным и узнаваемым.

Девушка
Фото: freepik
Девушка

Характерные черты стиля

Стиль хиппи возник в 1950-60-х годах и совпал с началом сексуальной революции. Молодёжь стремилась к свободе и отказывалась от жестких социальных норм. Основные черты их одежды:

  • Яркие цвета и тай-дай окрашивание.
  • Этнические принты и элементы.
  • Натуральные ткани.
  • Ручная работа: вышивка, бисер, украшения.
  • Отсутствие лейблов и логотипов.
  • Потёртый вид одежды, часто приобретённой на барахолках.

Вещи, вдохновлённые индийскими нарядами, марокканским стилем и геометрией индейцев, подчеркивали связь с природой и самобытность.

Фасоны и силуэты

Для хиппи характерны свободные, удобные фасоны:

  • Прямые и расклешённые платья.
  • Пышные юбки, собранные на талии.
  • Простые блузы, свободные силуэты.

Эта одежда не сковывает движений, создавая ощущение комфорта и лёгкости.

Цвета и принты

  • Хиппи-стиль пестрит красками: кислотные майки, заплатки, потертости, психоделические узоры. Этнические принты украшают пончо и кардиганы, а концентрические круги на одежде ассоциируются с философией свободы.

Аксессуары

Аксессуары в стиле хиппи подчеркивают индивидуальность. Среди них:

  • Фенечки и браслеты из кожи или натуральных камней.
  • Длинные бусы, кулоны с этническими мотивами.
  • Очки с цветными стёклами.
  • Сумки с вышивкой, бахромой или из ткани, напоминающей мешки.

Обувь

  • Обувь для хиппи — это кеды, сандалии, босоножки на плоской подошве. Она украшается плетениями, вышивкой и бисером. В холодное время года предпочтение отдают сапогам с бахромой или ботинкам на шнуровке.

Современные тенденции

Несмотря на непринятие рамок, хиппи-стиль оказал большое влияние на моду, породив такие направления, как этно, бохо и хиппи-шик. Сегодня он остаётся актуальным благодаря своей яркости и лёгкости. Современные дизайнеры предлагают:

  • Окрашивание тай-дай.
  • Расклешённые платья в богемном стиле.
  • Джинсовые вещи с вышивкой и потертостями.
  • Многослойные юбки, сарафаны и комбинезоны.

Хиппи-стиль продолжает вдохновлять новое поколение на самовыражение и поиск гармонии.

Уточнения

Хи́ппи (англ. hippie или hippy) — философия и субкультура, изначально возникшая в 1960-х годах в США.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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