Хиппи-стиль 2025: как носить трендовые вещи с современным шиком

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Стиль хиппи — это не просто направление моды, а целая философия, зародившаяся в середине прошлого века. Он пропагандирует свободу от общественных рамок, гармонию с природой и любовь к самовыражению. Яркие цвета, натуральные ткани, этнические элементы и множество аксессуаров — всё это делает хиппи-стиль уникальным и узнаваемым.

Фото: freepik Девушка

Характерные черты стиля

Стиль хиппи возник в 1950-60-х годах и совпал с началом сексуальной революции. Молодёжь стремилась к свободе и отказывалась от жестких социальных норм. Основные черты их одежды:

Яркие цвета и тай-дай окрашивание.

Этнические принты и элементы.

Натуральные ткани.

Ручная работа: вышивка, бисер, украшения.

Отсутствие лейблов и логотипов.

Потёртый вид одежды, часто приобретённой на барахолках.

Вещи, вдохновлённые индийскими нарядами, марокканским стилем и геометрией индейцев, подчеркивали связь с природой и самобытность.

Фасоны и силуэты

Для хиппи характерны свободные, удобные фасоны:

Прямые и расклешённые платья.

Пышные юбки, собранные на талии.

Простые блузы, свободные силуэты.

Эта одежда не сковывает движений, создавая ощущение комфорта и лёгкости.

Цвета и принты

Хиппи-стиль пестрит красками: кислотные майки, заплатки, потертости, психоделические узоры. Этнические принты украшают пончо и кардиганы, а концентрические круги на одежде ассоциируются с философией свободы.

Аксессуары

Аксессуары в стиле хиппи подчеркивают индивидуальность. Среди них:

Фенечки и браслеты из кожи или натуральных камней.

Длинные бусы, кулоны с этническими мотивами.

Очки с цветными стёклами.

Сумки с вышивкой, бахромой или из ткани, напоминающей мешки.

Обувь

Обувь для хиппи — это кеды, сандалии, босоножки на плоской подошве. Она украшается плетениями, вышивкой и бисером. В холодное время года предпочтение отдают сапогам с бахромой или ботинкам на шнуровке.

Современные тенденции

Несмотря на непринятие рамок, хиппи-стиль оказал большое влияние на моду, породив такие направления, как этно, бохо и хиппи-шик. Сегодня он остаётся актуальным благодаря своей яркости и лёгкости. Современные дизайнеры предлагают:

Окрашивание тай-дай.

Расклешённые платья в богемном стиле.

Джинсовые вещи с вышивкой и потертостями.

Многослойные юбки, сарафаны и комбинезоны.

Хиппи-стиль продолжает вдохновлять новое поколение на самовыражение и поиск гармонии.

Уточнения

Хи́ппи (англ. hippie или hippy) — философия и субкультура, изначально возникшая в 1960-х годах в США.



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