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Блефаропластика верхних век без операции: современные методики коррекции

3:14
Моя семья » Красота и стиль

Коррекция верхних век без хирургического вмешательства становится всё более популярной благодаря своей безопасности, минимальной травматичности и быстрому восстановлению. Эта процедура позволяет устранить нависающее веко, отечность и морщины, а также стимулировать регенерацию кожи.

Девушка
Фото: freepik by pikisuperstar
Девушка

Что такое безоперационная блефаропластика

Безоперационная блефаропластика включает использование инъекций, лазера или аппаратных методик вместо скальпеля. Это подходящий вариант для тех, кто хочет омолодить область вокруг глаз без длительного периода восстановления и риска осложнений, характерных для хирургии.

Преимущества процедуры

  • Минимальная травматичность.
  • Быстрое восстановление (2-3 дня).
  • Отсутствие шрамов и видимых следов.
  • Подходит для пациентов старше 45 лет.

Основные показания и противопоказания

  • Процедуру рекомендуют при следующих проблемах:
  • Нависшее верхнее веко.
  • Постоянная отечность или мешки под глазами.
  • Тонкая кожа вокруг глаз.

Однако есть и противопоказания: беременность, лактация, сахарный диабет, глазные заболевания, обострения хронических недугов, психические расстройства, новообразования или аллергия на препараты.

Популярные методики

Безоперационная коррекция делится на несколько типов:

Инъекционная

  • Мезотерапия с гиалуроновой кислотой и витаминами.
  • Ботулинотерапия для разглаживания морщин.
  • Контурная пластика с филлерами для четкого контура век.

Аппаратная коррекция

  • Ультразвуковая (SMAS-лифтинг): глубокое воздействие для подтяжки кожи.
  • Лазерная: стимуляция коллагена и эластина.
  • Плазменный лифтинг: инновационная техника с выраженным результатом.
  • RF-лифтинг: радиоволны для омоложения кожи.

Как проходит процедура

Процесс зависит от методики, но общий алгоритм включает:

  • Подготовку кожи и нанесение местной анестезии.
  • Выполнение коррекции (инъекции, лазер или аппаратное воздействие).
  • Обработку антисептиками и прикладывание холодного компресса.

Уход после процедуры

Для быстрого восстановления важно соблюдать рекомендации:

  • Избегать солнечного света и пользоваться защитными очками.
  • Не посещать сауны, бассейны и не использовать косметику до полного заживления.
  • Регулярно применять противовоспалительные мази.
  • Период реабилитации обычно не превышает 5 дней.

Продолжительность эффекта и возможные риски

Длительность результата зависит от метода:

  • Лазерная и плазменная коррекция — до 7 лет.
  • Инъекции — около 3-5 лет.

Несмотря на безопасность, временные осложнения возможны: отечность, сухость глаз, гематомы, аллергия или жжение.

Заключение

Безоперационная блефаропластика — это современный и эффективный способ вернуть коже молодость. Выбирайте проверенные клиники и опытных специалистов для достижения наилучшего результата.

Уточнения

Блефаропластика — операция по изменению формы век, разреза глаз (от др.-греч. βλέφαρον — веко).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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