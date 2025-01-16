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Ботфорты снова в моде: 7 способов выглядеть элегантно в трендовой обуви

2:53
Моя семья » Красота и стиль

Ботфорты — обувь, которая одновременно привлекает своей эффектностью и вызывает сомнения из-за потенциальной провокационности. Как выбрать и носить их так, чтобы выглядеть элегантно и уместно? Давайте разберемся.

Мода
Фото: freepik by senivpetro
Мода

Плоская подошва

  • Самый простой способ избежать вульгарности — отдать предпочтение ботфортам на плоской подошве. Такая модель выглядит сдержанно и подходит для повседневных образов. Их можно носить с короткими юбками, платьями или шортами, не опасаясь, что образ станет слишком вызывающим. Это отличный вариант для учебы, работы или прогулок.

Светлые оттенки

  • Не бойся экспериментировать с цветами! Светло-коричневый, кремовый, бежевый или белый делают любой образ мягче и нежнее. Для контраста можно сочетать такие ботфорты с темной юбкой и колготками. Однако стоит помнить, что такие комбинации могут визуально укорачивать ноги, поэтому важно тщательно подбирать пропорции.

Стилизация в стиле casual

  • Для создания сдержанного образа попробуй сочетать ботфорты с базовыми вещами. Например, сапоги бордового цвета будут гармонично смотреться с полосатым свитером и джинсами-скинни. Добавь сумку в тон обуви, и у тебя получится стильный, но не перегруженный образ.

Контрастные объемы

  • Уравновесить узкие ботфорты можно с помощью объемных вещей. Например, надень свободный свитер, оверсайз-пиджак или длинное пальто. Это поможет создать гармоничный образ, в котором экстравагантность сапог будет смягчена.

Монохромный образ

  • Если сложные сочетания не для тебя, сделай ставку на однотонный наряд. Например, черный total-look с шортами, объемным свитером и ботфортами смотрится стильно и сдержанно. Чтобы завершить образ, используй минималистичные украшения, такие как тонкие браслеты или серебряные серьги.

Длинная верхняя одежда

  • Ботфорты идеально сочетаются с длинными пальто, плащами и шубами. Макси-длина верхней одежды с акцентом на талии — это универсальный способ подчеркнуть женственность и сохранить элегантность.

Сочетание с юбкой миди

  • Юбка миди с разрезом сбоку или спереди — идеальный вариант для высоких сапог. Такой образ выглядит сдержанно, но не теряет своей стильности. Это подходящий выбор для повседневных выходов, прогулок с друзьями или даже деловых встреч.

Заключение

Ботфорты могут стать изюминкой гардероба, если правильно подобрать модель и сочетания. Важно помнить о балансе и гармонии, чтобы создать стильный и уместный образ на любой случай.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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