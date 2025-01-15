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Три сумки которые возглавят модные хит-парады в 2025 году

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Модный сезон весна-лето 2025 радует разнообразием аксессуаров, среди которых особенно выделяются сумки. Дизайнеры предлагают модели, которые легко впишутся в гардероб и станут настоящими звездами стиля. Отобрали три самые яркие и носибельные модели, которые обещают покорить сердца модниц в следующем году.

Мода
Фото: freepik by marymarkevich
Мода

Замшевая сумка с бахромой

Замша — материал, который снова на пике популярности. Сумки из нее давно завоевали свою аудиторию, а в новом сезоне особое внимание уделяется моделям с бахромой. Такой аксессуар добавляет образу нотки бохо-шика, который не теряет своей актуальности годами.

Замшевые сумки прекрасно подойдут для любого случая: от повседневной прогулки до романтического свидания. Бахрома привносит динамику и легкость, делая их отличным вложением в гардероб.

Сумка с короткими ручками

Эти сумки стали воплощением утонченной женственности. Модель с короткими ручками подходит как для деловых встреч, так и для повседневных образов. Ее строгий и одновременно изящный силуэт делает аксессуар универсальным.

Попробуй варианты с лаконичным дизайном или с декоративными ремнями, которые добавят интересный акцент. Такая сумка станет отличным дополнением гардероба, подчеркивая тренд на элегантность и женственность.

Сумка-косметичка

Компактные сумки-косметички покорили модные подиумы. Это более женственный аналог привычных кросс-боди, который сочетает в себе практичность и стиль. Удобный формат позволяет взять с собой только самое необходимое, делая такие сумки идеальным выбором для активных дней.

Кожаные сумки-косметички всегда выглядят дорого и изысканно. Они подойдут для любого образа, от повседневного до вечернего. Такой аксессуар — отличный выбор для тех, кто ценит удобство и стиль.

Заключение

Каждая из этих сумок — это не только модный тренд, но и практичный аксессуар, который легко впишется в гардероб. Выбирай ту модель, которая подойдет именно тебе, и будь на шаг впереди моды в 2025 году.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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