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Как носить объемный свитер: главные модные советы

2:32
Моя семья » Красота и стиль

Объемный свитер — это не просто уютная вещь, согревающая в холодные дни, но и модный элемент гардероба, который легко впишется в любой образ. Мы подготовили пять универсальных идей, которые помогут тебе выглядеть современно и стильно.

Девушка
Фото: freepik by freeman-studio
Девушка

Объемный свитер + длинная юбка

  • Сочетание грубой вязки свитера и плавной текстуры юбки миди — один из главных трендов сезона. Джинсовые, атласные или кожаные юбки помогут создать эффектный контраст.

Совет: играй с цветами! Бирюзовый свитер и розовая юбка создадут яркий и свежий образ. А монохромные луки подойдут для тех, кто ценит лаконичность.

Объемный свитер + прямые брюки

  • Прямые брюки или джинсы в сочетании с объемным свитером — это комфорт и стиль в одном образе.

Идея: выбери пастельные оттенки: светло-розовый свитер с белыми брюками и нейтральными аксессуарами создадут мягкий и нежный лук. Кремовые и коричневые оттенки также остаются универсальным решением для повседневных образов.

Объемный свитер + широкие брюки

  • Оверсайз на оверсайз — смелый тренд для тех, кто любит экспериментировать. Добавь акценты, чтобы сделать образ женственным: красная ленточка, небольшая сумка или стильные балетки подчеркнут твою индивидуальность.

Зимой: замени балетки на угги, добавь меховые наушники или шапку, чтобы сделать образ уютным.

Объемный свитер + металлик

  • Хочешь привлечь внимание? Комбинируй свитер с "металлическими" брюками или юбками. Это сочетание подойдет как для повседневных выходов, так и для вечерних встреч.

Совет: выбирай базовые свитера, чтобы акцент остался на блестящем элементе образа.

Объемный свитер + мини-юбка

  • Мини-юбка — тренд, который остается актуальным. Короткие юбки в клетку, твидовые или со складками идеально дополнят объемный свитер.

Идея: добавь рубашку или строгий жакет, чтобы придать образу элемент утонченности. Свитера с эмблемами университетов и окантовкой в стиле преппи отлично подойдут для таких сочетаний.

Заключение

Объемный свитер — универсальный элемент гардероба, который можно легко адаптировать под любой стиль. Экспериментируй с тканями, цветами и аксессуарами, чтобы находить новые модные комбинации.

Уточнения

Сви́тер (англ. sweater от to sweat - "потеть") — предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, с длинными рукавами.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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