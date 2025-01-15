Как носить объемный свитер: главные модные советы

Объемный свитер — это не просто уютная вещь, согревающая в холодные дни, но и модный элемент гардероба, который легко впишется в любой образ. Мы подготовили пять универсальных идей, которые помогут тебе выглядеть современно и стильно.
Совет: играй с цветами! Бирюзовый свитер и розовая юбка создадут яркий и свежий образ. А монохромные луки подойдут для тех, кто ценит лаконичность.
Идея: выбери пастельные оттенки: светло-розовый свитер с белыми брюками и нейтральными аксессуарами создадут мягкий и нежный лук. Кремовые и коричневые оттенки также остаются универсальным решением для повседневных образов.
Зимой: замени балетки на угги, добавь меховые наушники или шапку, чтобы сделать образ уютным.
Совет: выбирай базовые свитера, чтобы акцент остался на блестящем элементе образа.
Идея: добавь рубашку или строгий жакет, чтобы придать образу элемент утонченности. Свитера с эмблемами университетов и окантовкой в стиле преппи отлично подойдут для таких сочетаний.
Объемный свитер — универсальный элемент гардероба, который можно легко адаптировать под любой стиль. Экспериментируй с тканями, цветами и аксессуарами, чтобы находить новые модные комбинации.
Сви́тер (англ. sweater от to sweat - "потеть") — предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, с длинными рукавами.
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