Как восстановить ногти с бороздками: эффективные методы ухода

Бороздки на ногтях — частая проблема, которая может вызывать беспокойство, даже если физического дискомфорта нет. Эти неровности, в виде вертикальных или горизонтальных полосок, могут появляться на ногтях рук и ног, делая их бугристыми и волнистыми. Разберемся, что провоцирует этот симптом и как справиться с ним.
Вертикальные бороздки чаще всего связаны с естественными процессами старения и роста ногтей. Дерматолог Мона Гохар отмечает, что у большинства людей они присутствуют, просто у кого-то заметны больше, у кого-то меньше.
В редких случаях вертикальные бороздки могут быть признаком таких состояний, как анемия или артрит. Однако обычно эти заболевания сопровождаются другими симптомами, например, изменением цвета ногтевого ложа.
Горизонтальные бороздки, известные как линии Бо, чаще связаны с физиологическим или эмоциональным стрессом для организма. Среди возможных причин:
Полностью исключить их появление невозможно, особенно если причины кроются в генетике или возрастных изменениях. Но снизить риск и помочь ногтям восстановиться вполне реально:
Мона Гохар подчеркивает, что масла для ногтей столь же важны, как и уход за волосами. Они питают ногтевую пластину, делая ее здоровой и блестящей.
Если бороздки появляются без очевидной причины, сопровождаются изменением цвета ногтей или другими симптомами, рекомендуется проконсультироваться с дерматологом. Специалист проведет осмотр, назначит анализы и, при необходимости, направит к другому врачу.
Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.
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