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Как восстановить ногти с бороздками: эффективные методы ухода

3:19
Моя семья » Красота и стиль

Бороздки на ногтях — частая проблема, которая может вызывать беспокойство, даже если физического дискомфорта нет. Эти неровности, в виде вертикальных или горизонтальных полосок, могут появляться на ногтях рук и ног, делая их бугристыми и волнистыми. Разберемся, что провоцирует этот симптом и как справиться с ним.

маникюр
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото из freepik
маникюр

Причины появления вертикальных бороздок

Вертикальные бороздки чаще всего связаны с естественными процессами старения и роста ногтей. Дерматолог Мона Гохар отмечает, что у большинства людей они присутствуют, просто у кого-то заметны больше, у кого-то меньше.

Основные причины

  • Генетика: слабые и ломкие ногти могут быть особенностью вашего организма.
  • Проблемы с кровообращением: недостаток кислорода и питательных веществ в матрице ногтя может приводить к неровному росту.
  • Воздействие бытовой химии: агрессивные моющие средства без перчаток ухудшают состояние ногтевой пластины.

В редких случаях вертикальные бороздки могут быть признаком таких состояний, как анемия или артрит. Однако обычно эти заболевания сопровождаются другими симптомами, например, изменением цвета ногтевого ложа.

Почему появляются горизонтальные полоски

Горизонтальные бороздки, известные как линии Бо, чаще связаны с физиологическим или эмоциональным стрессом для организма. Среди возможных причин:

  • Системные заболевания: нарушения в работе щитовидной железы, сахарный диабет или болезни почек.
  • Травмы ногтей: даже сильный удар или давление могут вызвать появление бороздок.
  • Инфекции или воспаления: серьезные болезни, такие как гастроэнтерит, могут провоцировать появление линий Бо.

Можно ли предотвратить появление бороздок

Полностью исключить их появление невозможно, особенно если причины кроются в генетике или возрастных изменениях. Но снизить риск и помочь ногтям восстановиться вполне реально:

  • Избегайте мытья рук с жестким мылом и частой дезинфекции.
  • Пользуйтесь перчатками при уборке, мытье посуды и работе с химическими средствами.
  • Откажитесь от использования жидкости для снятия лака с ацетоном.

Как ухаживать за ногтями с бороздками

  • На время откажитесь от наращивания и гелевого маникюра.
  • Носите короткий маникюр, чтобы снизить нагрузку на ногти.
  • Используйте стеклянную пилку для минимального травмирования ногтей.
  • Регулярно делайте массаж рук и упражнения для улучшения кровообращения.
  • Увлажняйте кутикулу и ногти маслами, особенно зимой.

Мона Гохар подчеркивает, что масла для ногтей столь же важны, как и уход за волосами. Они питают ногтевую пластину, делая ее здоровой и блестящей.

Когда стоит обратиться к врачу

Если бороздки появляются без очевидной причины, сопровождаются изменением цвета ногтей или другими симптомами, рекомендуется проконсультироваться с дерматологом. Специалист проведет осмотр, назначит анализы и, при необходимости, направит к другому врачу.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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