Губы в алом: все что нужно знать о выборе и нанесении красной помады

2:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Красная помада — это не просто акцент в макияже, а целый стиль. Она подходит всем, но важно подобрать свой идеальный оттенок и правильно использовать это мощное бьюти-оружие. Вот как добиться того, чтобы красная помада стала вашим лучшим союзником.

Фото: freepik Девушка

Найдите свой оттенок

Определите тон кожи

Холодный (голубые или фиолетовые вены): выбирайте розоватые и вишневые тона.

(голубые или фиолетовые вены): выбирайте розоватые и вишневые тона. Теплый (зеленые вены): подойдут оранжевые и коралловые оттенки.

(зеленые вены): подойдут оранжевые и коралловые оттенки. Нейтральный: экспериментируйте с любыми оттенками.

экспериментируйте с любыми оттенками. Также учитывайте время года: летом лучше смотрятся теплые тона, зимой — холодные.

Избегайте рыжеватых оттенков

Если зубы не идеальной белизны, красная помада с оранжевым подтоном может подчеркнуть их желтизну. В таком случае выбирайте холодные тона или займитесь отбеливанием зубов.

Подготовьте губы

Перед нанесением красной помады важно сделать губы гладкими. Используйте скраб или мягкую зубную щетку для отшелушивания.

Используйте бальзам для губ

Нанесите бальзам, дайте ему впитаться и уберите излишки салфеткой. Это подготовит губы для ровного покрытия.

Очерчивайте контур

Контурный карандаш поможет избежать размазывания и упростит нанесение. Выберите оттенок в тон помаде или телесный для более мягкого образа.

Промокайте излишки

После нанесения помады слегка промокните губы салфеткой. Если цвет кажется недостаточно ярким, нанесите второй слой и повторите процедуру.

Добавьте блеска

Для сияния и объема нанесите блеск для губ в центр. Это сделает образ более женственным и выразительным.

Делайте акцент на губах

С красной помадой лучше избегать ярких теней и подводки. Нейтральный макияж глаз подчеркнет губы, не перегружая образ.

Сочетайте с правильной одеждой

Красная помада идеально смотрится с нейтральными цветами: черным, белым, бежевым, синим. Для смелых образов можно выбрать яркую одежду, но она должна гармонировать с помадой.

Добавьте украшения

Золотые или серебряные украшения идеально дополнят макияж с красной помадой. Экспериментируйте с аксессуарами, чтобы создать разные образы.

Учитывайте цвет волос

Светловолосым: подойдут темно-вишневые или розоватые тона.

подойдут темно-вишневые или розоватые тона. Шатенкам: можно экспериментировать с яркими и классическими оттенками.

можно экспериментировать с яркими и классическими оттенками. Брюнеткам: обратите внимание на насыщенные глубокие тона, особенно с коричневым подтоном.

обратите внимание на насыщенные глубокие тона, особенно с коричневым подтоном. Рыжим: выбирайте оттенки в зависимости от насыщенности цвета волос — холодные или теплые тона.

Уточнения

Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum - "яблоко") — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.



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