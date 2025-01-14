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Губы в алом: все что нужно знать о выборе и нанесении красной помады

2:50
Моя семья » Красота и стиль

Красная помада — это не просто акцент в макияже, а целый стиль. Она подходит всем, но важно подобрать свой идеальный оттенок и правильно использовать это мощное бьюти-оружие. Вот как добиться того, чтобы красная помада стала вашим лучшим союзником.

Девушка
Фото: freepik
Девушка

Найдите свой оттенок

Определите тон кожи

  • Холодный (голубые или фиолетовые вены): выбирайте розоватые и вишневые тона.
  • Теплый (зеленые вены): подойдут оранжевые и коралловые оттенки.
  • Нейтральный: экспериментируйте с любыми оттенками.
  • Также учитывайте время года: летом лучше смотрятся теплые тона, зимой — холодные.

Избегайте рыжеватых оттенков

  • Если зубы не идеальной белизны, красная помада с оранжевым подтоном может подчеркнуть их желтизну. В таком случае выбирайте холодные тона или займитесь отбеливанием зубов.

Подготовьте губы

  • Перед нанесением красной помады важно сделать губы гладкими. Используйте скраб или мягкую зубную щетку для отшелушивания.

Используйте бальзам для губ

  • Нанесите бальзам, дайте ему впитаться и уберите излишки салфеткой. Это подготовит губы для ровного покрытия.

Очерчивайте контур

  • Контурный карандаш поможет избежать размазывания и упростит нанесение. Выберите оттенок в тон помаде или телесный для более мягкого образа.

Промокайте излишки

  • После нанесения помады слегка промокните губы салфеткой. Если цвет кажется недостаточно ярким, нанесите второй слой и повторите процедуру.

Добавьте блеска

  • Для сияния и объема нанесите блеск для губ в центр. Это сделает образ более женственным и выразительным.

Делайте акцент на губах

  • С красной помадой лучше избегать ярких теней и подводки. Нейтральный макияж глаз подчеркнет губы, не перегружая образ.

Сочетайте с правильной одеждой

  • Красная помада идеально смотрится с нейтральными цветами: черным, белым, бежевым, синим. Для смелых образов можно выбрать яркую одежду, но она должна гармонировать с помадой.

Добавьте украшения

  • Золотые или серебряные украшения идеально дополнят макияж с красной помадой. Экспериментируйте с аксессуарами, чтобы создать разные образы.

Учитывайте цвет волос

  • Светловолосым: подойдут темно-вишневые или розоватые тона.
  • Шатенкам: можно экспериментировать с яркими и классическими оттенками.
  • Брюнеткам: обратите внимание на насыщенные глубокие тона, особенно с коричневым подтоном.
  • Рыжим: выбирайте оттенки в зависимости от насыщенности цвета волос — холодные или теплые тона.

Уточнения

Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum - "яблоко") — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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