Отказ от еды вечером: правда ли он помогает похудеть

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Многие считают, что исключение вечерних приемов пищи — это ключ к стройной фигуре. Однако такой метод имеет свои нюансы и далеко не всегда приводит к долгосрочным результатам. Диетолог и эндокринолог Юлия Атаманова рассказала , когда такой подход может быть эффективным, а когда — нет.

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Талия

Почему отказ от еды вечером работает

Юлия Атаманова отмечает, что вечерний голод часто связан с перееданием. После долгого рабочего дня люди ощущают усталость и стремятся побаловать себя вкусной едой, порции которой часто выходят за рамки разумного.

«Если ваша проблема — именно вечернее переедание, то отказ от еды после 18:00 может действительно способствовать снижению веса, так как вы избегаете неконтролируемого потребления калорий,» — объясняет эксперт.

Почему этот метод может быть неэффективным

Диетолог подчеркивает, что отказ от еды вечером — это одна из форм интервального голодания, которая подходит не всем. Для многих такой подход становится источником стресса: появляется тяга к еде, теряется самоконтроль, возникают срывы, что часто заканчивается возвращением набранных килограммов.

Кроме того, отсутствие еды вечером может ограничивать социальные контакты, ведь встречи с друзьями или семейные ужины часто проходят именно в это время.

Как сбалансировать питание

Атаманова рекомендует не зацикливаться на времени приема пищи, а сосредоточиться на сбалансированном рационе. «Важно планировать основные приемы пищи и перекусы, чтобы избежать сильного голода. При соблюдении общего дефицита калорий вы можете есть даже вечером и все равно худеть,» — советует эксперт.

Подход, основанный на балансе и контроле порций, более устойчив и помогает избежать эффекта «йо-йо», при котором потерянные килограммы возвращаются.

Итог

Отказ от еды вечером может временно помочь с весом, особенно если проблема в переедании. Но для устойчивого результата важно сосредоточиться на сбалансированном рационе, не допуская крайностей.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.



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