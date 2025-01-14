Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избавиться от плохой осанки? Тренировки с гирями — это ответ врачей
Как вырастить кабачок быстро? Советы опытных садоводов
Урожайность до 800 кг с сотки: секреты лучших сортов кабачков
Горит чек: простые решения для водителей
Как кошки запоминают слова и команды
Три секрета для мгновенного успокоения: простые способы при панике и стрессе
Внеземные организмы: жизнь на других планетах может быть совершенно другой
Правительство Испании намерено ограничить продажи домов иностранцам
Детокс после застолий: 4 привычки, которые вернут энергию

Бриллиантовый блеск: трендовая идея для ваших ногтей

2:06
Моя семья » Красота и стиль

Забудьте о скучных однотонных покрытиях – в моде бриллиантовый маникюр! Этот эффектный дизайн превратит ваши ногти в настоящие драгоценности, которые будут сиять на любом празднике. Хотите почувствовать себя звездой вечеринки? Следуйте нашему гиду!

Маникюр
Фото: freepik
Маникюр

Что понадобится

  • Маникюрная фольга с голографическим эффектом.
  • Базовое и топовое покрытия (желательно с блестками).
  • Гель-желе (прозрачный, матовый).
  • Инструмент для прорезей (маникюрная палочка или лопатка).

Шаги к идеальному маникюру

Подготовка ногтей

  • Перед началом работы позаботьтесь о форме и длине ногтей. Для гармоничного вида избегайте слишком экстравагантных форм — лучше сделать их натуральными.

Нанесение базы

  • Покройте ногти базовым лаком с серебристым глиттером или сделайте серебристую втирку. Это станет основой для вашего бриллиантового маникюра.

Работа с фольгой

  • Фольга — главный элемент дизайна. Нарежьте ее на длинные полоски. Нанесите прозрачный лак и аккуратно уложите полоски радиально, чтобы они расходились от центра к краям. Просушите ногти в лампе, чтобы зафиксировать фольгу.

Нанесение геля-желе

  • Для создания объема нанесите прозрачный гель-желе на фольгу и равномерно распределите его по поверхности ногтей.

Создание «огранки»

  • С помощью маникюрной палочки сделайте аккуратные радиальные прорези в слое геля, имитируя грани алмаза. Линии должны расходиться от центра ногтя, создавая переливающийся эффект.

Закрепление и блеск

  • Просушите покрытие в лампе. Для дополнительного блеска нанесите слой топа. Можно также добавить цветной лак, чтобы придать ногтям желаемый оттенок.

Итог

Бриллиантовый маникюр — это не только стильный выбор, но и возможность выразить свою индивидуальность. Его сияние привлечет внимание на любой вечеринке и создаст праздничное настроение!

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Правда ТВ
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас? Аудио 
США требуют, чтобы Россия отказалась от доли в нефтяной индустрии Сербии
Экономика и бизнес
США требуют, чтобы Россия отказалась от доли в нефтяной индустрии Сербии Аудио 
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
Садоводство, цветоводство
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай Аудио 
Популярное
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?

С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
Последние материалы
Как избавиться от плохой осанки? Тренировки с гирями — это ответ врачей
Как вырастить кабачок быстро? Советы опытных садоводов
Урожайность до 800 кг с сотки: секреты лучших сортов кабачков
Горит чек: простые решения для водителей
Бриллиантовый блеск: трендовая идея для ваших ногтей
Как кошки запоминают слова и команды
Три секрета для мгновенного успокоения: простые способы при панике и стрессе
Внеземные организмы: жизнь на других планетах может быть совершенно другой
Правительство Испании намерено ограничить продажи домов иностранцам
Детокс после застолий: 4 привычки, которые вернут энергию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.