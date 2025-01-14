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Удобство и стиль: что надеть с широкими джинсами зимой

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Широкие джинсы давно стали хитом гардероба, обогнав по популярности узкие модели. Они не только модны, но и практичны: зимой под них легко надеть термобелье или плотные колготки. Осталось лишь выбрать правильную обувь, чтобы создать гармоничный образ. Делимся актуальными вариантами!

Девушка
Фото: freepik
Девушка

Ботильоны с квадратным мысом

  • Элегантные ботильоны с квадратным носком идеально дополняют расслабленный силуэт широких джинсов. Такой союз смотрится стильно и современно, особенно если обувь выполнена из кожи. Сочетание денима и кожи всегда выглядит выигрышно, а благодаря каблуку визуально удлиняются ноги.

Угги: уют и комфорт

  • Для холодных дней угги станут лучшим выбором. Выбирай модели на натуральном меху и с водоотталкивающей пропиткой, чтобы не бояться луж и снега. Сейчас на пике популярности угги на платформе — они добавляют трендовости и еще больше тепла.

Дутики: альтернатива уггам

  • Если угги не подходят из-за климатических условий, обрати внимание на дутики. Их массивный дизайн отлично сочетается с широкими джинсами. Такая обувь надежно защитит от влаги и холода, а стильный вид поможет создать актуальный городской образ.

Ботильоны на каблуке

  • Классика, которая всегда остается в моде. Ботильоны на каблуке хорошо сочетаются с оверсайз-брюками, визуально вытягивая силуэт. Меняй верх, чтобы создать подходящий образ: жакет для офиса или уютный свитер для прогулок.

Укороченные ботинки

  • Низкие ботинки — универсальное решение для широких джинсов. Они "прячутся" под штанинами, не создавая складок, и подходят к любым повседневным комплектам. Идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и стиль.

Подводя итог: широкие джинсы дают простор для экспериментов. Отдай предпочтение обуви, которая соответствует твоему стилю и погодным условиям. Будь то угги, ботильоны или дутики — правильный выбор подчеркнет твою индивидуальность и сделает образ завершенным.

Уточнения

Обувь — элемент одежды.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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