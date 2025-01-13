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Открытая спина: секрет как носить бюстгальтер с любым платьем

2:21
Моя семья » Красота и стиль

Бюстгальтер – это не просто элемент гардероба, а настоящий мастер настроения. Неправильный уход может превратить любимое белье в источник дискомфорта. Делимся хитростями, которые облегчат жизнь и сохранят бюстгальтеры в идеальном состоянии.

Бюстгальтер
Фото: freepik
Бюстгальтер

Как спрятать лямки

  • Лямки, выглядывающие из-под одежды, – настоящая проблема. Решение простое: используй специальную клипсу или обычную канцелярскую скрепку. Они скрепят бретели сзади, позволяя надеть топы с открытой спиной без лишних покупок.

Секрет правильной стирки

  • Никогда не бросай бюстгальтер в стиральную машину без специального мешка для стирки. Он защитит белье от деформации, а твою стиральную машину – от сломанных косточек. После стирки суши бюстгальтеры на плоской поверхности, избегая вешалок и сушилок.

Решение для открытой спины

  • Если ты любишь одежду с открытой спиной, но не хочешь покупать специальные бюстгальтеры, просто удлини пояс с помощью эластичной ленты. Это недорого и позволяет скрыть белье под нарядом.

Мягкость для плеч

  • Жесткие бретели натирают? Силиконовые накладки спасут ситуацию. Они сделают носку комфортной и защитят кожу от следов. Если такая проблема повторяется часто, стоит пересмотреть размер белья.

Хранение бюстгальтера

  • Храни бюстгальтеры только в разложенном виде, чтобы чашки не деформировались. Для поездок используй специальные кейсы – они сохранят форму и защитят белье от повреждений.

Как починить косточку

  • Если вылезла косточка, спасет обычный пластырь или изолента. Для более долгосрочного решения подрежь острый край косточки, закрой его срезом от стержня шариковой ручки и зашей ткань.

Быстро уменьшить или увеличить объем

  • Чтобы уменьшить объем, отпори застежку, укороти пояс и пришей ее обратно. Для увеличения объема используй эластичную ленту, которая удлинит заднюю часть пояса.

Лайфхак для путешествий

  • Путешествуешь? Храни бюстгальтеры в специальной дорожной сумке-кейсе. Это предотвратит деформацию и избавит от поисков экстренных решений в пути.

Уточнения

Бюстга́льтер (нем. Büstenhalter - "поддерживающий грудь"; также "лифчик") — предмет женского нижнего белья, который прикрывает, поддерживает и приподнимает женскую грудь.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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