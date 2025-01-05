Как сохранить молодость лица без инъекций и операций: три самые эффективные техники массажа

2:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В наши дни существует множество массажных техник, которые могут значительно омолодить и подтянуть кожу лица, не уступая по эффективности инвазивным процедурам. Однако важно помнить, что неправильное выполнение массажа может привести к негативным последствиям, таким как растяжение кожи и появление морщин.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Массаж лица

Классический массаж действительно способствует улучшению микроциркуляции, но его омолаживающий эффект ограничен. В салоне Tevoli на Тверском бульваре вам предложат более интенсивные и эффективные техники массажа.

Буккальный массаж по методике Жоэль Сиокко

Жоэль Сиокко, известный французский косметолог, создала уникальную технику массажа, которая помогает поддерживать молодость лица. В свои 60 лет она выглядит как тридцатилетняя женщина, и утверждает, что никогда не прибегала к инъекциям и пластическим операциям. Среди ее клиенток — признанные красавицы Катрин Денев, Моника Беллуччи и Сати Спивакова.

Этот массаж направлен на среднюю и нижнюю трети лица. Мастер использует специальные перчатки и массирует кожу как снаружи, так и изнутри. Процедура тренирует мышцы, снимает зажимы и вызывает легкую боль, похожую на ощущения после тренировки. Курс из 6-8 сеансов заметно улучшает контур лица и делает носогубные складки менее выраженными.

Массаж проводится с использованием косметики Joelle Ciocco. Жоэль лично обучает и сертифицирует мастеров по всему миру. В России лицензию на проведение массажа по этой методике имеют всего пять клиник, среди которых студия красоты Tevoli.

Массаж Кобидо

Кобидо — это японская техника омолаживающего массажа, которая существует уже более 500 лет. Она сочетает в себе ударные приемы, глубокое растирание и надавливание. Мастер воздействует на энергетические меридианы и акупунктурные точки, что позволяет глубоко проработать ткани. Курс состоит из 10-12 процедур, которые проводятся два раза в неделю.

Кобидо эффективно разглаживает мелкие морщины, устраняет угревую сыпь и пигментные пятна.

Хиромассаж

Хиромассаж — это щадящая и приятная методика, разработанная испанским натуропатом Висенте Феррандисом Гарсия. Она сочетает элементы западных и восточных техник. Каждый сеанс хиромассажа уникален, так как мастер использует различные приемы: работу подушечками пальцев, основанием ладони, локтями и предплечьями. Массаж мягко расслабляет мышцы и не вызывает боли.

Курс из 2-3 процедур в неделю поможет избавиться от морщин, отеков и синяков под глазами.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.