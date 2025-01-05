Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему холка это ключ к здоровью вашей кошки
Шрек в реальности: рестлер, ставший прообразом культового персонажа
Путешествия после праздников: куда улететь дешевле всего
Нововведения для автомобилистов в 2025 году: что важно знать
Точность поражает: ИИ научился копировать человека всего за два часа
Варим манную кашу без комочков так, как вы ещё не делали — не на молоке и не на воде
В США потратили 2,3 млн долларов налогоплательщиков на кокаин для собак
Превращаем старую мебель в стильные предметы. Советы по дизайну
Полезные свойства изюма: как выбрать между чёрным и белым

Какие витамины помогут вашей коже, волосам и ногтям выглядеть идеально?

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Каждый день наша кожа, волосы и ногти подвергаются воздействию различных факторов, что может негативно сказываться на их внешнем виде. Чтобы сохранить здоровье и привлекательность, важно обеспечить их питанием не только снаружи, но и изнутри. Правильные витамины и минералы играют ключевую роль в поддержании красоты. Рассмотрим, какие именно нутриенты необходимы для сохранения здоровья и красоты.

витамин D
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
витамин D

Витамины для кожи

Кожа требует особого ухода и питания. Витамины A и C необходимы для поддержания ее упругости и свежести. Витамин A способствует восстановлению клеток, а витамин C активно участвует в синтезе коллагена, что помогает предотвратить появление морщин и сохраняет упругость. Также полезен витамин E, известный своими антивозрастными свойствами.

Витамины для волос

Для здоровья волос важно поддерживать баланс витаминов группы B, особенно B7 (биотин) и B12, которые отвечают за рост и предотвращение выпадения. Витамин D также важен, так как он способствует нормализации работы сальных желез и укреплению фолликул.

Витамины для ногтей

Для крепких ногтей необходимы витамины A, E, а также биотин, который способствует их быстрому росту и предотвращает ломкость. Минералы, такие как цинк и железо, тоже играют важную роль в здоровье ногтей.

Чтобы сохранить красоту на долгие годы, не забывайте о витаминах и нутриентах, которые можно получить не только через косметику, но и через здоровое питание.

Уточнения

Витами́ны — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Садоводство, цветоводство
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай Аудио 
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Новости спорта
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть Аудио 
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Здоровье
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу Аудио 
Популярное
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада

Актёр Сергей Безруков рассказал о преображённом сериале "Бригада" с его участием.

Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Никакой шерсти и запаха: лучшие породы для аллергиков
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников
На 30 градусов ниже нормы: арктическая погода парализует США
Тараканы не уйдут: самые эффективные способы борьбы с ними
Эти три породы кошек умеют быть верными, как собаки
Эти три породы кошек умеют быть верными, как собаки
Последние материалы
Зависимость от цифровых технологий повысила уязвимость экономик мира к кибератакам
Лёгкий способ стать стройнее: этот вариант ходьбы поможет похудеть
Как понять, что ваш кот — правша или левша?
Какие витамины помогут вашей коже, волосам и ногтям выглядеть идеально?
Что делать, если отель отказывается вернуть полную стоимость бронирования
Секрет змей Перуибе: выживание с 3 добычами в год
С какими цветами можно сочетать красный в интерьере? Лучшие сочетания
Атмосфера молодой планеты бросила вызов привычным теориям о космосе
Комнатные растения: как они влияют на ваше настроение и судьбу
Как в Японии компании удерживают молодых специалистов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.